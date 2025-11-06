Macerich: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Macerich hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Macerich -0,500 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 254,2 Millionen USD gegenüber 220,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at