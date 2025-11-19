MacKenzie Realty Capital Aktie
ISIN: US55453W1053
|
19.11.2025 05:40:04
MacKenzie Realty Capital, Inc. Q1 Loss Decreases
(RTTNews) - MacKenzie Realty Capital, Inc. (MKZR) announced earnings for its first quarter that Dropped from the same period last year
The company's earnings totaled -$3.05 million. This compares with -$7.41 million last year.
The company's revenue for the period fell 8.3% to $4.54 million from $4.95 million last year.
MacKenzie Realty Capital, Inc. earnings at glance (GAAP):
-Earnings: -$3.05 Mln. vs. -$7.41 Mln. last year. -Revenue: $4.54 Mln vs. $4.95 Mln last year.
