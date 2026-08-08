Scott Corporation Aktie
ISIN: AU000000SCC7
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08.08.2026 20:16:03
MacKenzie Scott Steps Back Into Spotlight With New Book
She posted four pages of a manuscript on a newly started Substack newsletter on Saturday and said that the novel would be released serially throughout August.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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