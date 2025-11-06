MACOM Technology Solutions Holdings Inc. Q4 Profit Increases, Beats Estimates

(RTTNews) - MACOM Technology Solutions Holdings Inc. (MTSI) revealed a profit for its fourth quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.

The company's earnings came in at $45.12 million, or $0.59 per share. This compares with $29.41 million, or $0.39 per share, last year.

Excluding items, MACOM Technology Solutions Holdings Inc. reported adjusted earnings of $71.39 million or $0.94 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $0.93 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 30.1% to $261.17 million from $200.71 million last year.

MACOM Technology Solutions Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $45.12 Mln. vs. $29.41 Mln. last year. -EPS: $0.59 vs. $0.39 last year. -Revenue: $261.17 Mln vs. $200.71 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.98 - $1.02 Next quarter revenue guidance: $265 Mln - $273 Mln