MA-Com Technology Solutions Holdings Aktie
WKN DE: A1JU1D / ISIN: US55405Y1001
|
06.11.2025 14:15:13
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. Q4 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - MACOM Technology Solutions Holdings Inc. (MTSI) revealed a profit for its fourth quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $45.12 million, or $0.59 per share. This compares with $29.41 million, or $0.39 per share, last year.
Excluding items, MACOM Technology Solutions Holdings Inc. reported adjusted earnings of $71.39 million or $0.94 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.93 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 30.1% to $261.17 million from $200.71 million last year.
MACOM Technology Solutions Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $45.12 Mln. vs. $29.41 Mln. last year. -EPS: $0.59 vs. $0.39 last year. -Revenue: $261.17 Mln vs. $200.71 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.98 - $1.02 Next quarter revenue guidance: $265 Mln - $273 Mln
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MA-Com Technology Solutions Holdings Incmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: MA-Com Technology Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: MA-Com Technology Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MA-Com Technology Solutions Holdings Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|MA-Com Technology Solutions Holdings Inc
|145,00
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.