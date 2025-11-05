MA-Com Technology Solutions Holdings Aktie

WKN DE: A1JU1D / ISIN: US55405Y1001

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: MA-Com Technology Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MA-Com Technology Solutions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,929 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 138,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,390 USD erwirtschaftet wurden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 29,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 200,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MA-Com Technology Solutions für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 260,2 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,47 USD, gegenüber 1,04 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 966,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 729,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
