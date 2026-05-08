Paid Aktie

Paid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045

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08.05.2026 05:59:58

Macquarie’s commodities boss paid more than CEO as profits soar

Simon Wright awarded A$35mn annual pay as energy markets drive bumper returns at ‘millionaires’ factory’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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