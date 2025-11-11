|
11.11.2025 06:31:28
Madhucon Projects: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Madhucon Projects hat am 08.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -16,36 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Madhucon Projects ein EPS von -0,610 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 31,88 Prozent auf 1,29 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Madhucon Projects 1,90 Milliarden INR umgesetzt.
