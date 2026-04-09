Waffenruhe in Nahost wackelt: Asiens Börsen im Minus

Die Börsen in Fernost geben am Donnerstag nach. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legte deutlich zu. Die US-Börsen zogen kräftig an.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch deutlich fester.

So notierte der ATX bereits im frühen Handel kräftig im Plus und legte im Verlauf noch weiter zu. Er ging mit Gewinnen von 4,07 Prozent bei 5.665,08 Punkten in den Feierabend.

Wichtig für die Aktienmärkte war vor allem, dass der Iran die Straße von Hormuz nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Ölpreise rutschten daraufhin deutlich ab. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Öl und Gas. Ihre Öffnung war die Bedingung der USA für eine Feuerpause. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor.

Die Märkte blicken nun auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für März am Freitag, die sowohl bei der Gesamt- als auch bei der Kerninflation einen Anstieg erwarten lassen. Jenseits der Entspannung um den Iran-Krieg weisen Volkswirte aber darauf hin, dass US-Zinssenkungen immer unwahrscheinlicher werden. Denn nach einer allmählichen Abkühlung im vergangenen Jahr zeige der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Stabilisierung, sagte Fed-Gouverneur Philip Jefferson am Vorabend.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dominierten die Bullen zur Wochenmitte.

Entsprechend zeigte sich der DAX zur Startglocke bereits deutlich fester und übersprang auch direkt auch die 24.000-Punkte-Marke, nachdem er vortags noch knapp unter 23.000 Zähler in den Feierabend ging. Auch im Anschluss bewegte sich das Börsenbarometer weit auf grünem Terrain und verabschiedete sich mit einem Kursplus von 5,06 Prozent bei 24.080,63 Punkten aus dem Handel.

Die Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe sorgte bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran vermittelte eine weitreichende, sofortige Waffenruhe.

Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind derzeit der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen. Wichtig für die globalen Märkte ist vor allem, dass der Iran die Straße von Hormus nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Öl und Gas. Ihre Öffnung war die Bedingung der USA für eine Feuerpause.

"An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Mit dem Waffenstillstand bleibe vorerst eine weitere Eskalation aus. Vor allem die deutlich gefallenen Ölpreise lassen dem Experten zufolge Hoffnungen keimen, dass der Anstieg der Inflationsraten eine kurze Episode bleiben wird. Die Notenbanken könnten im Falle einer nachhaltigen Entspannung der Ölpreise auch von bereits befürchteten Zinsenanhebungen absehen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich weit im Plus.

Der Dow Jones gewann zu Beginn bereits hinzu und zog anschließend noch kräftiger an. Zeitweise konnte er gar die Marke von 48.000-Punkten überspringen. Letztlich ging es 2,85 Prozent nach oben auf 47.909,92 Zähler.

Der NASDAQ Composite begann die Sitzung deutlich höher. Auch er verlieb weiterhin in der Gewinnzone. Letztlich ging es hier 2,8 Prozent aufwärts auf 22.635,00 Stellen.

Die Waffenruhe im Iran-Krieg hat am Mittwoch an den US-Aktienmärkten für einen kräftigen Kursaufschwung gesorgt. Anleger zeigten sich erleichtert über die massiv gefallenen Ölpreise, da die vom Iran blockierte Straße von Hormus für den Schiffsverkehr wieder passierbar werden soll. Diese wichtige Meerenge ist von zentraler Bedeutung für den weltweiten Rohöl- und Erdgastransport.

Allerdings steht die vereinbarte Waffenruhe noch auf sehr wackeligen Beinen: Der Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars wegen der anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon aus der vereinbarten zweiwöchigen Feuerpause auszusteigen. Aus Protest gegen die Angriffe auf die verbündete Miliz stoppte der Iran den Angaben von Fars zufolge auch wieder den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus.

ASIEN

Nach kräftigen Kursgewinnen am Vortag geht es am Donnerstag an den Börsen in Asien mit den Kursen etwas nach unten.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,81 Prozent tiefer bei 55.853,08 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,73 Prozent auf 3.965,70 Zähler nach.

In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,35 Prozent auf 25.801,87 Einheiten.

Viele Marktteilnehmer dürften erst einmal zuwarten, wie sich die Lage im Nahen Osten entwickelt, zumal die zwischen den USA und Iran vereinbarte zweiwöchige Feuerpause brüchig wirkt. So kam es in der Region vereinzelt noch zu Angriffen.

Dazu ist offenbar die Straße von Hormus immer noch weitgehend blockiert, was einer zentralen Bedingung für die Waffenruhe widerspricht. Der Schiffsverkehr durch die für Öltransporte äußerst wichtige Meerenge sei wieder eingestellt worden und Öltanker müssten umkehren, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars, die der Islamischen Revolutionsgarde nahesteht. Grund seien Angriffe im Libanon, die Israel auch nach Trumps Ankündigung fortgesetzt und sogar noch ausgeweitet habe. Iran fordert, dass der Libanon in die Waffenruhe einbezogen wird, was die USA und Israel bislang ablehnen.

Die Ölpreise steigen denn auch wieder etwas, nachdem sie schon am Vortag etwas deutlicher über den Tagestiefs geschlossen hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX