Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
|
04.02.2026 22:42:47
Madison Asset Initiates MSA Safety Position
On Feb. 4, Madison Asset Management, LLC disclosed a new position in MSA Safety (NYSE:MSA), acquiring 568,244 shares.MSA Safety is a provider of advanced safety solutions, with a broad portfolio focused on protecting workers and critical infrastructure in high-risk industries. The company leverages a century-long legacy and established brands to maintain a strong market position in industrial safety and protection services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!