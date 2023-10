MÄRKTE ASIEN/Aktien freundlich - Börsianer hoffen auf Diplomatie

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die laufenden mannigfaltigen diplomatischen Bemühungen, eine regionale Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der palästinensischen Hamas zu verhindern, haben am Dienstag an den ostasiatischen Börsen und in Sydney für Zuversicht gesorgt. Nach den teils kräftigen Vortagsverlusten griffen Anleger bei Aktien wieder zu. Schon an der Wall Street hatten diese Hoffnungen für deutliche Kursgewinne gesorgt. Dazu kamen erneut taubenhafte Töne aus Reihen der US-Notenbank, wenngleich die Renditen am Anleihemarkt stiegen - auch weil Anleihen als sicherer Hafen zunächst nicht mehr gesucht waren.

Der Nikkei-Index in Tokio kletterte um 1,2 Prozent auf 32.040 Punkte und machte in etwa die Hälfte des Vortagesminus wieder wett. Für den Kospi in Seoul ging es um 1,0 Prozent nach oben. Schanghai schloss 0,3 Prozent höher, Hongkong 0,9 Prozent.

In Sydney ging es um 0,4 Prozent aufwärts. Dort waren größere Anfangsgewinne wieder verlorengegangen, nachdem die Notenbank Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen signalisiert hatte, sollte sich die Inflation nicht schnell genug abkühlen. Die Toleranzschwelle sei niedrig, hieß es im Protokoll der jüngsten Sitzung der australischen Notenbank.

Liontown in Sydney weiter ausgesetzt

Mit Blick auf die Einzelwerte waren Liontwon in Sydney weiter ausgesetzt. Die Anleger konnten also erneut nicht auf die Entwicklung vom Wochenende reagieren, als der US-Konzern Albemarle seine geplante Übernahme des australischen Lithiumproduzenten im Wert von 4,16 Milliarden Dollar aufgegeben hatte. Die Begründung war, dass das Unternehmen Hancock Prospecting der australischen Milliardärin Gina Rinehart seine Beteiligung an Liontown auf 19,9 Prozent aufgestockt hat.

Für Rio Tinto ging es um 1,2 Prozent nach oben. Der Rohstoffriese hat seine Produktion von Aluminium und Kupfer im dritten Quartal gesteigert. Dazu sprach das Unternehmen von Stabilisierungstendenzen im wichtigen Abnehmerland China. Der Kurs des Konkurrenten BHP verbesserte sich um 0,9 Prozent, die Aktie des Eisenerzspezialisten Fortescue legte um 1,3 Prozent zu.

Newcrest gingen gut behauptet aus dem Tag. Der Goldschürfer hat laut RBC einen schwachen Produktionsbericht vorgelegt. Das Förderziel sei beträchtlich verfehlt worden. Allerdings werde der Kurs derzeit von der laufenden Newcrest-Übernahme durch Newmont bestimmt.

Telstra schlossen unverändert. Das Telekomunternehmen hatte seine Gewinn- und Investitionsprognosen für das Gesamtjahr bestätigt.

Samsung Electronics sehr fest

In Seoul lagen Chipaktien auffallend fest im Markt. Samsung Electronics und SK Hynix verteuerten sich um 3,1 bzw. 4,8 Prozent. Händler sprachen von zunehmenden Hoffnungen auf eine Erholung der Chippreise.

Dass der japanische Autobauer Toyota nach einem Unfall bei einem Zulieferer drei Fertigungsstraßen an zwei Standorten herunterfahren musste, belastete den Kurs nicht. Er stieg um 0,8 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.056,10 +0,4% +0,3% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.040,29 +1,2% +21,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.460,17 +1,0% +10,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.083,50 +0,3% -0,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.790,68 +0,9% -10,9% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.642,55 -0,1% +17,7% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.168,52 +0,1% -2,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.443,09 +0,3% -3,8% 11:00

BSE (Mumbai) 66.502,34 +0,5% +9,3% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 % YTD

EUR/USD 1,0536 -0,2% 1,0558 1,0530 -1,6%

EUR/JPY 157,69 -0,1% 157,87 157,55 +12,4%

EUR/GBP 0,8658 +0,2% 0,8644 0,8651 -2,2%

GBP/USD 1,2168 -0,4% 1,2215 1,2173 +0,6%

USD/JPY 149,66 +0,1% 149,53 149,61 +14,1%

USD/KRW 1.353,75 +0,4% 1.348,85 1.355,84 +7,3%

USD/CNY 7,3150 +1,9% 7,1785 7,1830 +6,0%

USD/CNH 7,3204 +0,1% 7,3105 7,3163 +5,7%

USD/HKD 7,8187 +0,0% 7,8173 7,8186 +0,1%

AUD/USD 0,6353 +0,2% 0,6339 0,6323 -6,8%

NZD/USD 0,5897 -0,2% 0,5909 0,5922 -7,1%

Bitcoin

BTC/USD 28.244,47 -0,7% 28.433,40 27.907,58 +70,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,59 86,66 -0,1% -0,07 +11,3%

Brent/ICE 89,74 89,65 +0,1% +0,09 +9,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.917,49 1.919,94 -0,1% -2,46 +5,1%

Silber (Spot) 22,53 22,65 -0,5% -0,12 -6,0%

Platin (Spot) 893,48 895,50 -0,2% -2,03 -16,3%

Kupfer-Future 3,55 3,58 -1,0% -0,04 -6,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

