MÄRKTE ASIEN/Baisse-Tag in Schanghai - Hongkong korrigiert weiter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)-- Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen, wobei wie fast täglich in den vergangenen zwei Wochen die Ausschläge an den chinesischen Börsen herausstachen. Während die Börse in Tokio leichte Aufschläge verzeichnete, legte Schanghai einen Baisse-Tag ein. Von der Wall Street kamen positive Impulse - vor allem für Technologiewerte. An der Börse in Südkorea findet wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Der Schanghai-Composite knickte um 6,6 Prozent ein und gab damit mehr als die kräftigen fortgesetzten Rallygewinne vom Vortag wieder ein. In Hongkong ging es nach der Rally der jüngsten Vergangenheit im späten Handel um weitere 1,9 Prozent nach unten, nachdem der HSI am Vortag um 9,4 Prozent eingebrochen war. An den chinesischen Plätzen hatte sich am Dienstag Enttäuschung über ausgebliebene weitere Konjunkturprogramme Pekings breitgemacht und für umfangreiche Gewinnmitnahmen gesorgt. Zuvor waren die Aktienkurse tagelang stark gestiegen, gestützt von massiven Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung und geldpolitischen Lockerungen. Beide Indizes liegen trotz der jüngsten massiven Korrekturbewegungen immer noch rund 20 Prozent höher als vor rund drei Wochen.

Mit Spannung warten die Akteure nun auf den Samstag, für den das chinesische Finanzministerium eine Pressekonferenz angekündigt hat. Am Berichtstag stützte diese Nachricht nicht, auch wenn es dabei mutmaßlich um weitere Maßnahmen zur Stützung der angeschlagenen chinesischen Wirtschaft gehen dürfte.

Unter Abgabedruck standen in Hongkong weiter vor allem Immobilienwerte. So gaben Longfor um 4,9 Prozent nach, China Vanke um 8,2 und China Resources um 2,7 Prozent.

In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,9 Prozent zu auf 39.278 Punkte. Die Sorgen vor einer strafferen Fiskalpolitik in Japan, ein Grund für die jüngsten Kursverluste bei japanischen Aktien, sind etwas zurückgegangen. Der neue Premierminister Shigeru Ishiba hatte erklärt, dass er keine unmittelbaren Pläne für die Erhöhung einer Steuer auf Kapitalerträge habe.

Im Technologiesegment verteuerten sich nach starker Vorlage aus den USA für den Technologiesektor Advantest um 3,6 und Tokyo Electron um 1,2 Prozent. Etwas Unterstützung für japanische Exportwerte kam vom schwächeren Yen. Seven & I Holdings stiegen um 4,7 Prozent. Medienberichten zufolge soll die kanadische Couche-Tard ihr Gebot für den Betreiber der 7-Eleven-Kette aufgestockt haben.

In Sydney (+0,1%) tat sich wenig, in Neuseeland machte das Marktbarometer aber einen Satz um 1,8 Prozent nach oben. Treiber war die Zentralbank des Landes. Sie senkte den Leitzins um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent, um die Wirtschaft zu stützen.

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 6,50 Prozent belassen, aber die Tür für eine mögliche Lockerung offen gelassen. Der Börsenindex BSE in Mumbai liegt im Handelsverlauf 0,7 Prozent höher.

===

Index (BÖrse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.187,40 +0,1% +7,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.277,96 +0,9% +16,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.594,36 0% -2,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.258,86 -6,6% +9,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.529,06 -1,9% +22,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.659,08 +0,2% +26,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.592,65 +0,5% +10,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.638,90 +0,2% +12,4% 11:00

BSE (Mumbai) 82.245,35 +0,7% +13,9% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:25 % YTD

EUR/USD 1,0958 -0,2% 1,0979 1,0980 -0,8%

EUR/JPY 162,60 -0,1% 162,75 162,13 +4,5%

EUR/GBP 0,8384 +0,1% 0,8378 0,8404 -3,3%

GBP/USD 1,3070 -0,3% 1,3106 1,3065 +2,7%

USD/JPY 148,38 +0,1% 148,23 147,67 +5,3%

USD/KRW 1.344,70 +0,1% 1.342,94 1.349,00 +3,6%

USD/CNY 7,0629 +0,1% 7,0584 7,0585 -0,5%

USD/CNH 7,0675 -0,1% 7,0713 7,0590 +2,0%

USD/HKD 7,7739 -0,0% 7,7753 7,7702 -0,5%

AUD/USD 0,6728 -0,3% 0,6747 0,6721 -1,2%

NZD/USD 0,6083 -1,0% 0,6143 0,6115 -3,8%

Bitcoin

BTC/USD 62.223,55 -0,3% 62.409,70 62.096,10 +42,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,11 73,57 +0,7% +0,54 +4,9%

Brent/ICE 77,83 77,18 +0,8% +0,65 +3,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.615,41 2.621,95 -0,2% -6,54 +26,8%

Silber (Spot) 30,60 30,68 -0,2% -0,07 +28,7%

Platin (Spot) 954,63 953,50 +0,1% +1,13 -3,8%

Kupfer-Future 4,45 4,46 -0,1% -0,01 +12,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

