Nikkei 225-Wert Seven i-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Seven i Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Seven i-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Seven i am 27.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 40,00 JPY je Aktie beschlossen. Damit wurde die Seven i-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,19 Prozent erhöht. Somit vergütet Seven i die Aktionäre insgesamt mit 101,41 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung von Seven i hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 4,42 Prozent reduziert.

Seven i-Auszahlungsrendite

Schlussendlich notierte der Seven i-Titel am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2 162,00 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Seven i, demnach wird der Seven i-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Seven i-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Seven i-Wertpapiers 1,87 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 1,69 Prozent betrug

Tatsächliche Rendite verglichen mit Seven i-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Seven i via TSE 6,63 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 6,73 Prozent besser entwickelt als der Seven i-Kurs.

Dividendenaussichten von Seven i

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 48,55 JPY. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 2,25 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Seven i

Die Dividenden-Aktie Seven i gehört dem Nikkei 225 an und ist an der Börse aktuell 5,609 Bio. JPY wert. Seven i weist aktuell ein KGV von 32,18 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Seven i auf 11,973 Bio.JPY, der Gewinn je Aktie machte 66,62 JPY aus.

