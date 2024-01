MÄRKTE ASIEN/Bericht über Stützungsmaßnahmen beflügelt HSI

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Positive Vorzeichen haben am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert. Die Märkte der Region folgten mehrheitlich den US-Börsen nach oben, die am Montag neue Rekordstände verzeichnet hatten. Im Blick stand die Zinsentscheidung der Bank of Japan. Sie hat ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs bestätigt. Viele Marktteilnehmer seien jedoch der Ansicht, dass sie noch in den ersten Monaten dieses Jahres davon abkehren werde, denn die Inflation verharre nach wie vor über dem Ziel der BoJ von 2 Prozent, hieß es.

Der Nikkei zog unmittelbar nach dem Notenbankbeschluss um über 1 Prozent an auf den höchsten Stand seit 34 Jahren, gab aber bald all seine Gewinne ab und schloss 0,1 Prozent niedriger bei 36.518 Punkten. Belastet wurde der Tokioter Leitindex von Kursverlusten im Finanzsektor. T&D Holdings verloren 2,9 Prozent und Nomura Holdings 1,3 Prozent.

Der Yen gab zum Dollar nur vorübergehend nach und zog gleich darauf an. Der Dollar sank im Gegenzug um 0,6 Prozent auf etwa 147,10 Yen. Im Tageshoch hatte der Greenback 148,55 Yen gekostet.

HSI mit Bericht über Stützungsmaßnahmen sehr fest

Der Hang-Seng-Index (HSI) in Hongkong führte derweil die Gewinner der Region mit einem Plus von 2,9 Prozent im Späthandel an. Der Subindex der Technologiewerte lag 4,3 Prozent im Plus. Auftrieb erhielt der HSI von Berichten staatlicher chinesischer Medien, wonach Ministerpräsident Li Qiang die zuständigen Stellen aufgefordert habe, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um den Ausverkauf an der Börse aufzuhalten. Anleger wollten allerdings mutige Entscheidungen, meinte Chris Weston, Leiter der Research-Abteilung bei Pepperstone. Alles darunter würde nur neue Wetten auf einen fallenden Markt provozieren.

In Schanghai profitierten die Kurse weit weniger von den angeblich geplanten Maßnahmen. Offenbar waren die Anleger hier skeptischer. Der Composite-Index schloss 0,5 Prozent im Plus.

Im südkoreanischen Seoul stieg der Kospi um 0,6 Prozent. Gesucht waren die Aktien des Anbieters von Schönheitsprodukten Amorepacific Group (+6,2%) und dessen Tochter Amorepacific Corp. (+5,2%) in Reaktion auf die Markteinführung eines neuen Lippenpflegeprodukts.

An der Börse in Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,5 Prozent. Gestützt wurde der Index von den schwergewichteten Finanz- und Rohstoffwerten, deren Sektorindizes um 0,75 und 0,6 Prozent anzogen. Die Aktien von Coronado verbesserten sich um 3,1 Prozent, nachdem das Kohlebergbauunternehmen Geschäftszahlen zum vierten Quartal vorgelegt hatte.

===

Index (Böse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.514,90 +0,5% -1,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.517,57 -0,1% +9,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.478,61 +0,6% +0,6% 07:00

Schanghai-Comp. 2.770,98 +0,5% -6,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 15.393,03 +2,9% -12,3% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.139,97 -0,3% -2,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.496,89 +0,4% +2,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:56 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0914 +0,3% 1,0881 1,0898 -1,2%

EUR/JPY 160,62 -0,3% 161,02 161,33 +3,2%

EUR/GBP 0,8562 +0,0% 0,8560 0,8579 -1,3%

GBP/USD 1,2746 +0,3% 1,2712 1,2703 +0,1%

USD/JPY 147,21 -0,5% 147,98 148,04 +4,5%

USD/KRW 1.332,72 -0,9% 1.344,36 1.339,21 +2,7%

USD/CNY 7,0799 -0,5% 7,1121 7,1311 -0,3%

USD/CNH 7,1678 -0,4% 7,1953 7,2036 +0,6%

USD/HKD 7,8215 +0,0% 7,8176 7,8174 +0,1%

AUD/USD 0,6609 +0,6% 0,6570 0,6591 -2,9%

NZD/USD 0,6115 +0,6% 0,6076 0,6107 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 39.982,43 +0,5% 39.773,79 40.990,28 -8,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,80 74,76 +0,1% +0,04 +3,6%

Brent/ICE 80,10 80,06 +0,0% +0,04 +3,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.036,44 2.021,50 +0,7% +14,94 -1,3%

Silber (Spot) 22,41 22,13 +1,3% +0,28 -5,8%

Platin (Spot) 909,85 898,00 +1,3% +11,85 -8,3%

Kupfer-Future 3,80 3,76 +0,9% +0,03 -2,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2024 02:48 ET (07:48 GMT)