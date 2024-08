MÄRKTE ASIEN/Börsen mit Konjunktursorgen unter Druck - Tokio verliert 4,7%

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Verstärkte Sorgen vor einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den USA drücken die ostasiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang teils massiv ins Minus. Am deutlichsten fallen die Abgaben in Tokio aus, wo es für den Nikklei-225 um 4,7 Prozent nach unten geht. Der Index notiert damit auf dem niedrigsten Stand seit Anfang Februar. Hier belastet zudem der weiter starke Yen, der als "sicherer Hafen" und mit den falkenhaften Aussagen der Bank of Japan (BoJ) gesucht ist. Der Dollar fällt auf 149,32 Yen von rund 149,90 Yen am Vortag. Anfang Juli hatte der Greenback noch bei 161 Yen gelegen.

Schwache US-Einkaufsmanagerindizes und Arbeitsmarktdaten verstärken die Besorgnis über eine Verlangsamung der US-Konjunktur und darüber, dass eine Zinssenkung der Federal Reserve im September für eine sanfte Landung der Wirtschaft möglicherweise zu spät kommen könnte. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe ist im Juli bereits den vierten Monat in Folge gesunken und hat sich weiter von der Expansionsschwelle entfernt. Dazu kommen schwache Ergebnisse von Intel und Amazon. Dagegen konnte Apple mit dem Zahlenausweis für das dritte Geschäftsquartal überzeugen.

Ein zusätzlicher Belastungsfaktor für die Börse in Tokio sind die Aussichten auf weiter steigende Zinsen, nachdem die BoJ diese am Mittwoch angehoben hatte. BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda hatte im Anschluss erklärt, die Notenbank werde die Zinssätze nach der erfolgten Anhebung weiter erhöhen, insbesondere wenn sich die Wirtschaft und die Inflation entsprechend den Prognosen der BoJ weiter verbesserten. Die Äußerungen Uedas deuten darauf hin, dass die BoJ ihre jahrzehntelangen Stimulierungsmaßnahmen früher als ursprünglich erwartet beenden könnte, heißt es.

Seoul und Sydney ebenfalls mit deutlichen Abgaben

Auch an anderen Handelsplätzen in der Region geht es teils steil nach unten. So büßt der Kospi in Seoul 3,3 Prozent ein. Hier belasten die Abgaben bei den Chip-Werten nach den schwachen Intel-Zahlen. Der US-Chipkonzern hat im zweiten Quartal einen Verlust eingefahren, will im kommenden Jahr die Kosten um 10 Milliarden Dollar verringern und zudem müssen die Anleger vorerst ganz auf eine Dividende verzichten. Vor diesem Hintergrund geht es für die Aktien von Samsung Electronics um 3,5 Prozent nach unten, SK Hynix knicken um 9,6 Prozent ein.

In Sydney fällt der S&P/ASX 200 nach der jüngsten Rekordjagd um 2,1 Prozent. Der Index hatte am Vortag noch einen Rekordstand markiert. Der Hang-Seng-Index in Hongkong reduziert sich ebenfalls um 2,1 Prozent, beim Schanghai-Composite fällt das Minus mit 0,4 Prozent dagegen deutlich niedriger aus. Hier gibt es andauernde Sorgen um die chinesische Konjunktur. Zwar will die Regierung weitere Stimulierungsmaßnahmen auf den Weg bringen, konkrete Details wurden bislang aber nicht genannt.

Mit Spannung wird nun auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag - also nach Handelsende in Asien - gewartet. Sollte sich hier eine weitere Abkühlung zeigen, könnte dies die Erwartungen an eine Zinssenkung im September möglicherweise wieder steigen lassen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.944,50 -2,1% +4,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.332,59 -4,7% +16,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.686,67 -3,3% +1,2% 08:00

Schanghai-Comp. 2.919,32 -0,4% -1,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.943,73 -2,1% +2,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.385,40 -1,0% +6,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.612,13 -0,7% +11,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0798 +0,1% 1,0792 1,0808 -2,2%

EUR/JPY 161,26 +0,1% 161,14 162,10 +3,6%

EUR/GBP 0,8483 +0,1% 0,8472 0,8447 -2,2%

GBP/USD 1,2729 -0,1% 1,2738 1,2794 -0,0%

USD/JPY 149,32 -0,0% 149,35 150,02 +6,0%

USD/KRW 1.370,98 +0,1% 1.369,45 1.365,64 +5,6%

USD/CNY 7,1075 -0,4% 7,1360 7,1381 +0,1%

USD/CNH 7,2219 -0,4% 7,2505 7,2444 +2,0%

USD/HKD 7,8142 -0,0% 7,8146 7,8142 +0,1%

AUD/USD 0,6518 +0,3% 0,6499 0,6531 -4,3%

NZD/USD 0,5956 +0,2% 0,5946 0,5952 -5,8%

Bitcoin

BTC/USD 64.404,70 -0,7% 64.852,20 64.337,50 +47,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,90 76,31 +0,8% +0,59 +7,8%

Brent/ICE 80,10 79,52 +0,7% +0,58 +6,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.457,38 2.446,50 +0,4% +10,88 +19,2%

Silber (Spot) 28,86 28,50 +1,3% +0,36 +21,4%

Platin (Spot) 970,65 963,50 +0,7% +7,15 -2,2%

Kupfer-Future 4,09 4,08 +0,1% +0,00 +3,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

