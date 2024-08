MÄRKTE ASIEN/Börsianer in Kauflaune - Wieder Kursrally in Tokio

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Angetrieben von guten US-Vorgaben haben die ostasiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang zumeist deutliche Aufschläge verzeichnet. Überraschend starke US-Einzelhandelsdaten zerstreuen Sorgen vor einer Rezession in den USA, die noch vor kurzem für Turbulenzen an den Aktienmärkten gesorgt hatten. Zugleich blieb die Zinssenkungsfantasie erhalten, wobei der Markt nun aber für September wieder mit einem normalen Zinsschritt nach unten um 25 Basispunkte und nicht einem großen um 50 rechnet.

Bereits zum zweiten Mal im Wochenverlauf wartete der Nikkei-225 mit einem regelrechten Kurssprung auf. Er stieg um 3,6 Prozent auf 68.063 Punkte. In der Wochenbilanz bedeutet das ein Plus von fast 9 Prozent. Die Stimmung in Japan profitierte in dieser Woche auch von BIP-Daten für das zweite Quartal, die ein stärkeres Wirtschaftswachstum als erwartet zeigten. Die Analysten von JP Morgan wiesen allerdings darauf hin, dass die jüngsten Kursgewinne vor allem auf inländische Käufe zurückzuführen seien und dass ausländische Anleger weiterhin zurückhaltend seien.

Zinsentscheidung in Korea in der kommenden Woche

Der Kospi in Seoul legte nach der Feiertagspause am Vortag um 2,0 Prozent zu. Dort waren die Blicke auch bereits auf die Zinsentscheidung der koreanischen Notenbank in der kommenden Woche gerichtet. Zwar wird mehrheitlich mit einer Bestätigung des Leitzinses gerechnet, doch gehen Ökonomen von einer Zinssenkung im Oktober oder November aus. Die stabile Kerninflation, eine wahrscheinliche Zinssenkung der US-Notenbank im September und eine schwächere Wachstumsdynamik im Inland dürften eine solche Entscheidung unterstützen, hieß es.

Bei den Einzelwerten in Seoul gewannen Hyundai Motor 5,8 Prozent. Das Unternehmen hat ein sicheres Batterie-System für Elektrofahrzeuge vorgestellt.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im Späthandel 1,8 Prozent höher, angetrieben von deutlichen Kursgewinnen bei JD.com und Alibaba. Für Alibaba ging es um 4,7 Prozent nach oben, obwohl die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal hinter den Erwartungen der Analysten geblieben waren. Hier stützten aber Spekulationen, dass der Konzern seine Börsennotierung in Hongkong aufwerten will, um auch Käufe durch Anleger vom chinesischen Festland zu ermöglichen. JD.com stiegen um 9,4 Prozent. Der E-Commerce-Konzern nahezu verdoppelte den Gewinn im zweiten Quartal.

Der Schanghai-Composite (+0,1%) hinkte dagegen deutlich hinterher, nachdem am Vortag insgesamt eher durchwachsene Konjunkturzahlen aus dem Reich der Mitte gekommen waren.

In Sydney kletterte der S&P/ASX 200 um 1,3 Prozent und verzeichnete auf Wochensicht mit einem Plus von 2,5 Prozent die beste Handelswoche seit Dezember. Teilnehmer verwiesen auch hier auf die positiven Vorgaben der Wall Street. Die Rohstoffwerte erholten sich von ihren jüngsten Abgaben. Rio Tinto, BHP und Fortescue legten zwischen 1,6 und 3,1 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.971,10 +1,3% +5,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.062,67 +3,6% +9,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.697,23 +2,0% +1,6% 08:00

Schanghai-Comp. 2.879,43 +0,1% -3,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.410,55 +1,8% +0,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.349,33 +2,1% +24,6% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.354,53 +1,2% +2,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.620,95 +0,5% +10,9% 11:00

BSE (Mumbai) 79.421,18 +0,4% +9,9% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0984 +0,1% 1,0973 1,1014 -0,6%

EUR/JPY 163,69 -0,1% 163,83 162,13 +5,2%

EUR/GBP 0,8528 -0,1% 0,8536 0,8570 -1,7%

GBP/USD 1,2879 +0,2% 1,2856 1,2851 +1,2%

USD/JPY 149,03 -0,2% 149,32 147,21 +5,8%

USD/KRW 1.358,96 -0,5% 1.366,33 1.356,34 +4,7%

USD/CNY 7,1422 +0,1% 7,1373 7,1265 +0,6%

USD/CNH 7,1785 -0,0% 7,1809 7,1578 +2,0%

USD/HKD 7,7943 -0,0% 7,7965 7,7898 -0,2%

AUD/USD 0,6632 +0,3% 0,6612 0,6624 -2,6%

NZD/USD 0,6016 +0,5% 0,5988 0,6007 -4,8%

Bitcoin

BTC/USD 58.459,45 +1,5% 57.607,50 58.068,45 +34,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,86 78,16 -0,4% -0,30 +9,1%

Brent/ICE 80,83 81,04 -0,3% -0,21 +7,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.453,64 2.456,48 -0,1% -2,84 +19,0%

Silber (Spot) 28,16 28,43 -0,9% -0,26 +18,5%

Platin (Spot) 955,86 957,50 -0,2% -1,64 -3,6%

Kupfer-Future 4,15 4,15 -0,1% -0,01 +5,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2024 04:14 ET (08:14 GMT)