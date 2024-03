MÄRKTE ASIEN/China-Börsen hinken Markt hinterher

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Börsen ist am Donnerstag der lust- und richtungslose Handel der Wall Street vom Vorabend nachempfunden worden. Wie schon in den USA warteten Anleger auf die im Tagesverlauf anstehenden US-Erzeugerpreise, um den Zeitpunkt der ersten US- Zinssenkung besser einschätzen zu können. Unter umgekehrten Vorzeichen wurde die Zinsdebatte auch in Japan geführt. Hier steht allerdings die erste Zinserhöhung seit 2007 im Raum.

Gesucht waren in der Region Aktien mit Bezug zu Kupfer, nachdem der Preis des Metalls ein Elfmonatshoch markiert hatte. Die Stimmung sei aber durchaus positiv, Anleger freundeten sich immer mehr damit an, dass die Konjunktur trotz der vielerorts massiven Zinsanhebungen der Vergangenheit eine weiche Landung hinlege, sagte Devisenstratege für Asien, Alvin T. Tan, von RBC Capital Markets.

Der Nikkei-225 drehte in Tokio 0,3 Prozent auf 38.807 Punkte ins Plus - gestützt von einem am Morgen gesunkenen Yen. Die Verunsicherung über den geldpolitischen Kurs der Bank of Japan sei am Devisen- und Aktienmarkt spürbar, hieß es. Nippon Steel fielen um 0,6 Prozent nach Berichten, US-Präsident Joe Biden hege große Bedenken gegen die geplante Übernahme von U.S. Steel durch die Japaner.

Das Sentiment in China wurde indes weiterhin als schwach eingestuft. Der Mangel an politischer Transparenz bei der Wirtschaftspolitik sei ein Grund für die schlechte Stimmung am chinesischen Markt, urteilten die Ökonomen von Moody's. Die Initiative der Regierung, Verbraucher und Unternehmen zu ermutigen, alte Geräte durch neue zu ersetzen, sei nicht das, was sich der Markt erhofft habe, hieß es. Während der Schanghai-Composite 0,2 Prozent im Minus schloss, gab der HSI in Hongkong im späten Handel 0,8 Prozent ab - auch belastet von Zahlungsausfällen im Immobiliensektor. Foxconn Industrial Internet gaben nach schwachen Viertquartalszahlen unter Markterwartung 6,2 Prozent ab.

Freundlich präsentierte sich der südkoreanische Kospi mit einem Aufschlag von 0,9 Prozent - gestützt von Werft-, Finanz- und Energietiteln. Der Index bewegte sich damit in der Nähe eines Zweijahreshochs. Nach jüngst erhaltenen Großaufträgen stiegen im Werftsektor Samsung Heavy Industries um 13 Prozent. Im Ölsektor legten S-Oil um 5,6 Prozent zu. Nach den massiven Luftschlägen der Ukraine gegen russische Öleinrichtungen spekuliere der Markt auf dauerhaft höhere Energiepreise.

In Australien schloss der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,2 Prozent. Bankaktien verloren zwischen 1,1 und 3,8 Prozent. Die Reserve Bank of Australia hat den Märkten keine aussagekräftigen Hinweise auf die Richtung der Zinssätze gegeben. Der Bankensektor büßte insgesamt 1,9 Prozent ein. Der Rohstoffsektor gewann dagegen 1,9 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.713,60 -0,2% +1,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.807,38 +0,3% +15,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.718,76 +0,9% +2,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.038,23 -0,2% +2,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.938,26 -0,8% +0,3% 09:00

Taiex (Taiwan) 19.937,92 +0,0% +11,2% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.184,55 +0,8% -3,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.539,04 +0,1% +5,7% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8.34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0939 -0,1% 1,0949 1,0923 -1,0%

EUR/JPY 161,83 +0,1% 161,74 161,28 +4,0%

EUR/GBP 0,8546 -0,1% 0,8555 0,8548 -1,5%

GBP/USD 1,2802 +0,0% 1,2799 1,2778 +0,6%

USD/JPY 147,95 +0,2% 147,71 147,65 +5,0%

USD/KRW 1.318,52 +0,4% 1.313,87 1.317,28 +1,6%

USD/CNY 7,0932 +0,0% 7,0903 7,1931 -0,1%

USD/CNH 7,1991 +0,1% 7,1923 7,1997 +1,1%

USD/HKD 7,8219 -0,0% 7,8234 7,8234 +0,1%

AUD/USD 0,6616 -0,1% 0,6622 0,6608 -2,8%

NZD/USD 0,6159 +0,0% 0,6157 0,6158 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 73.336,60 +0,4% 73.040,07 72.892,77 +68,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,85 79,72 +0,2% +0,13 +10,3%

Brent/ICE 84,17 84,03 +0,2% +0,14 +9,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.168,74 2.174,73 -0,3% -6,00 +5,2%

Silber (Spot) 24,95 25,03 -0,3% -0,08 +5,0%

Platin (Spot) 939,10 943,28 -0,4% -4,17 -5,3%

Kupfer-Future 4,04 4,06 -0,6% -0,02 +3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

