MÄRKTE ASIEN/Chinesische Börsen freundlich - Gewinnmitnahmen in Tokio

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Einer freundlichen Tendenz an den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong stehen am Montag in Japan und Südkorea Gewinnmitnahmen gegenüber. Der Tokioter Nikkei-225-Index gibt nach dem fast 9-prozentigen Anstieg in der Vorwoche um 0,8 Prozent nach auf 37.741 Punke. In Seoul kommt der Kospi um 0,3 Prozent zurück. An beiden Plätzen ging es zuletzt fünf Handelstage in Folge nur bergauf. Weiter ist das Umfeld für Aktien günstig nach zuletzt guten US-Konjunkturdaten bei gleichzeitig anhaltenden Zinssenkungserwartungen.

In Hongkong geht es dagegen um 1,1 Prozent kräftiger nach oben, während der Schanghai-Composite um ein halbes Prozent steigt. Gut behauptet lautet die Tendenz in Sydney. An den chinesischen Finanzmärkten gilt das Augenmerkt der chinesischen Notenbank, die im Wochenverlauf über die Zinsen entscheidet. Angesichts weiter eher durchwachsener Konjunkturdaten aus China halten sich Spekulationen, dass sie ihren Kurs weiter lockern könnte.

Neben Gewinnmitnahmen sorgt in Tokio der wieder anziehende Yen für einen Bremser. Er steigt auf 146,44 je Dollar, während er zur gleichen Tageszeit am Freitag noch bei etwa 148,80 lag. Die Blicke vieler Akteure sind bereits auf das jährliche Notenbankersymposium in Jackson Hole gerichtet. Es beginnt am Donnerstag und könnte neue Signale über mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank liefern in einer Zeit, in der die japanische Notenbank gerade begonnen hat, ihren geldpolitischen Kurs zu straffen. Händler sehen die aktuelle Yen-Stärke als Folge nach Japan zurückfließender Auslandsgewinne japanischer Unternehmen.

Bei den Einzelwerten geben in Sydney Ampol um über 4 Prozent nach. Das Raffinerieunternehmen hat seine Dividende gekürzt. Der Versicherer Suncorp teilte dagegen mit, den Großteil seines jüngsten 4,1 Milliarden Austral-Dollar hohen Erlöses aus dem Verkauf von Aktivitäten an die Aktionäre zurückgeben zu wollen. Der Kurs steigt um 2,2 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.984,20 +0,2% +5,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.741,59 -0,8% +13,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.688,64 -0,3% +1,3% 08:00

Schanghai-Comp. 2.894,57 +0,5% -2,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.614,62 +1,1% +2,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.353,33 +0,0% +3,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.641,73 +1,1% +11,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:24 % YTD

EUR/USD 1,1039 +0,1% 1,1026 1,0982 -0,1%

EUR/JPY 161,38 -0,9% 162,83 163,61 +3,7%

EUR/GBP 0,8521 +0,0% 0,8520 0,8527 -1,8%

GBP/USD 1,2955 +0,1% 1,2943 1,2879 +1,8%

USD/JPY 146,11 -1,1% 147,67 148,97 +3,7%

USD/KRW 1.350,92 -1,1% 1.350,92 1.358,96 +4,1%

USD/CNY 7,1309 -0,1% 7,1309 7,1387 +0,4%

USD/CNH 7,1421 -0,3% 7,1622 7,1781 +2,0%

USD/HKD 7,7913 -0,0% 7,7944 7,7933 -0,2%

AUD/USD 0,6690 +0,3% 0,6667 0,6632 -1,7%

NZD/USD 0,6084 +0,6% 0,6048 0,6018 -3,7%

Bitcoin

BTC/USD 58.613,60 -1,4% 59.431,70 58.391,00 +34,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,45 76,65 -0,3% -0,20 +7,2%

Brent/ICE 79,57 79,68 -0,1% -0,11 +5,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.502,22 2.507,63 -0,2% -5,41 +21,3%

Silber (Spot) 28,99 29,04 -0,2% -0,05 +21,9%

Platin (Spot) 956,97 958,40 -0,1% -1,43 -3,5%

Kupfer-Future 4,18 4,14 +0,8% +0,03 +5,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2024 00:41 ET (04:41 GMT)