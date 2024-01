MÄRKTE ASIEN/Entwicklung um Evergrande lastet auf Börsen in China

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Sehr schwach tendierenden Börsen in Schanghai und Hongkong haben am Dienstag wenig veränderte Indizes an den Aktienmärkten in Seoul, Sydney und Tokio gegenübergestanden. Gute Vorgaben aus den USA wurden damit nur zum Teil nachvollzogen. Dort hatten sinkende Marktzinsen am Aktenmarkt für Kauflaune und neue Rekordhochs der Indizes gesorgt. Auslöser war, dass der Mittelbedarf der USA für das zweite Quartal deutlich gesenkt wurde, was Druck vom Anleihemarkt nehmen dürfte.

Der HSI in Hongkong lag im Späthandel 2,3 Prozent zurück, in Schanghai, wo der Markt anders als in Hongkong am Vortag schon nachgegeben hatte, ging es um 1,8 Prozent abwärts. Für Verunsicherung sorgte das Urteil eines Hongkonger Gerichts vom Montag, das eine Liquidation des Immobilien-Krisenkonzerns Evergrande verfügt hatte. Weiter unklar ist, wie Festlandchina, wo Evergrande fast sein komplettes Geschäft bestreitet, auf das Urteil reagieren wird.

Die Evergrande-Aktie war am Vortag nach Bekanntwerden des Urteils um über 20 Prozent abgestürzt, ehe sie vom Handel ausgesetzt wurde, was sie weiterhin ist. Andere Immobilienaktien standen stark unter Druck: Country Garden verloren 5,7, China Resources Land 2,4, China Vanke 3,0 oder Longfor 6,3 Prozent.

BYD (-4,5%) reagierten in Hongkong negativ auf die Vorlage von Geschäftszahlen. Der Elektroautobauer verfehlte mit seinem Gewinn die Erwartungen und berichtete von zunehmendem Preiswettbewerb unter den chinesischen Anbietern.

Für den Nikkei-Index in Tokio ging es um 0,1 Prozent nach oben auf 36.066 Punkte. Dabei dürfte der Yen etwas bremsend gewirkt haben. Er legte zur gleichen Vortageszeit deutlich zu auf 147,31 je Dollar von etwa 147,90 nach dem Rückgang der US-Marktzinsen am Montag.

Die Aktie des Börsenbetreibers Japan Exchange Group verteuerte sich nach Vorlage von Quartalszahlen um 1,7 Prozent. Komatsu und Canon zeigten sich mit kleinen Einbußen unmittelbar vor der Vorlage der Geschäftszahlen.

Hyundai Steel büßten in Seoul 4,2 Prozent ein, belastet von einem scharfen Rückgang des Gewinns 2023.

In Sydney (+0,3%) waren anfänglich größere Gewinne geschmolzen, nachdem schwache Dezember-Einzelhandelsdaten verunsichert hatten. Nickel Industries machten einen Satz um rund 20 Prozent nach oben, befeuert von der Ankündigung einer geänderten Dividendenausschüttungspolitik. Nach Produktionsberichten legten die Minenwerte Silver Lake, Capricorn und Ramelius zwischen 0,5 und 2,8 Prozent zu. Der Technologiewert Megaport schoss nach starken Quartalszahlen um 28 Prozent nach oben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.600,20 +0,3% +0,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.065,86 +0,1% +6,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.498,81 -0,1% -5,9% 07:00

Schanghai-Comp. 2.830,53 -1,8% -4,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 15.683,35 -2,5% -6,6% 09:00

Taiex (Taiwan) 18.034,63 -0,5% +0,6% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.142,98 +0,1% -2,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.513,03 -0,2% +3,5% 10:00

BSE (Mumbai) 71.941,57 0% -0,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:26 % YTD

EUR/USD 1,0816 -0,2% 1,0834 1,0847 -2,1%

EUR/JPY 159,28 -0,3% 159,81 160,33 +2,4%

EUR/GBP 0,8524 -0,0% 0,8524 0,8531 -1,7%

GBP/USD 1,2690 -0,2% 1,2710 1,2714 -0,3%

USD/JPY 147,26 -0,2% 147,51 147,81 +4,5%

USD/KRW 1.329,42 -0,2% 1.331,55 1.334,03 +2,4%

USD/CNY 7,1779 +1,1% 7,0987 7,0966 +1,1%

USD/CNH 7,1861 -0,0% 7,1878 7,1891 +0,9%

USD/HKD 7,8143 +0,0% 7,8133 7,8155 +0,0%

AUD/USD 0,6614 +0,0% 0,6612 0,6590 -2,9%

NZD/USD 0,6144 +0,2% 0,6133 0,6097 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 43.429,24 +0,7% 43.139,79 42.208,79 -0,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,94 76,78 +0,2% +0,16 +6,6%

Brent/ICE 82,50 82,4 +0,1% +0,10 +7,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.035,83 2.033,20 +0,1% +2,64 -1,3%

Silber (Spot) 23,20 23,20 +0,0% +0,00 -2,4%

Platin (Spot) 929,13 931,50 -0,3% -2,38 -6,3%

Kupfer-Future 3,86 3,88 -0,4% -0,02 -0,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

