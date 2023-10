MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Samsung nach ermutigenden Zahlen gesucht

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit erneut freundlichen Vorgaben der US-Börsen haben die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch weiter zugelegt. Sinkende Anleiherenditen und Aussagen von US-Notenbankvertretern, dass keine weiteren Zinserhöhungen nötig seien, hatten am Dienstag die Kurse an der Wall Street nach oben getrieben.

Unter den Börsen der Region ragte der südkoreanische Aktienmarkt mit einem Plus von 2 Prozent heraus. Indexschwergewicht Samsung Electronics gab dem Leitindex Kospi Auftrieb. Die Samsung-Aktie rückte um 2,7 Prozent vor, nachdem der Konzern ermutigende vorläufige Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt hatte. Im Vergleich zum Vorjahr ist der operative Gewinn des Unternehmens zwar zurückgegangen, verglichen mit dem zweiten Quartal dieses Jahres aber gestiegen. Anleger setzten darauf, dass sich die Ertragslage von Samsung mit wieder steigenden Chippreisen gegen Jahresende erhole, hieß es.

Etwas bescheidener fielen die Kursgewinne an den anderen Handelsplätzen aus. Der Nikkei-225-Index rückte in Tokio um 0,6 Prozent vor. Finanzwerte wurde im Zuge des Renditerückgangs an den Anleihemärkten verkauft. Auch Aktien von Reedereien standen unter Druck. Das wurde aber mehr als wettgemacht durch Kursgewinne bei Auto- und Chipwerten.

Spekulationen auf neue Wirtschaftsstimuli der Regierung in Peking stützten die chinesischen Börsen nur leicht. Der Composite-Index in Schanghai schloss 0,1 Prozent höher. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen berichtet, dass China für 2023 ein höheres Haushaltsdefizit beschließen könnte, um die Wachstumsziele zu erreichen. Die Analysten von Goldman Sachs halten das für unwahrscheinlich, erwarten aber andere Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft in den kommenden Monaten. In Hongkong ging es mit dem Hang-Seng-Index im späten Geschäft um 1,5 Prozent nach oben. Die zinssensitiven Technologiewerte profitierten von den gesunkenen Marktzinsen und gewannen im Schnitt 2,2 Prozent.

Auch im australischen Sydney, wo der S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent stieg, waren vor allem Technologiewerte gefragt. Überdurchschnittliche Kursgewinne von 1,3 bis 1,6 Prozent verzeichneten auch die auf Eisenerz spezialisierten Bergbaukonzerne BHP, Rio Tinto und Fortescue.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.088,40 +0,7% +0,7% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 31.936,51 +0,6% +21,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.450,08 +2,0% +9,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.078,96 +0,1% -0,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.929,38 +1,5% -10,6% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.672,03 +0,9% +17,9% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.190,61 -0,3% -1,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.436,99 +0,1% -4,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0609 +0,0% 1,0605 1,0561 -0,9%

EUR/JPY 157,92 +0,1% 157,71 157,37 +12,5%

EUR/GBP 0,8636 +0,0% 0,8633 0,8641 -2,4%

GBP/USD 1,2286 +0,0% 1,2285 1,2222 +1,6%

USD/JPY 148,86 +0,1% 148,70 149,01 +13,5%

USD/KRW 1.337,76 -0,7% 1.346,78 1.349,25 +6,0%

USD/CNY 7,2983 +1,8% 7,1660 7,2950 +5,8%

USD/CNH 7,2971 +0,1% 7,2899 7,2982 +5,3%

USD/HKD 7,8181 -0,0% 7,8192 7,8239 +0,1%

AUD/USD 0,6426 -0,1% 0,6431 0,6396 -5,7%

NZD/USD 0,6029 -0,3% 0,6045 0,6007 -5,1%

Bitcoin

BTC/USD 27.090,04 -1,2% 27.429,54 27.683,60 +63,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,36 85,97 +0,5% +0,39 +11,0%

Brent/ICE 88,11 87,65 +0,5% +0,46 +7,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.863,34 1.860,50 +0,2% +2,84 +2,2%

Silber (Spot) 21,97 21,83 +0,7% +0,15 -8,3%

Platin (Spot) 890,35 885,23 +0,6% +5,13 -16,6%

Kupfer-Future 3,66 3,63 +0,6% +0,02 -4,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2023 03:33 ET (07:33 GMT)