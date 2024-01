MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Schanghai schwächer

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Aufwärts ist es zum Start in die neue Börsenwoche an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Sydney gegangen. Zum einen sorgten laut Marktteilnehmern die jüngst robusten US-Wirtschaftsdaten und der parallel intakte Abwärtstrend der Inflation für Zuversicht, zum anderen setze man auf positive Nachrichten von den Quartalsberichten der Unternehmen. Und an den chinesischen Börsen hellten neue Hilfsmaßnahmen Pekings für den kriselnden Immobiliensektor die Stimmung auf.

Der Nikkei-Index in Tokio gewann 0,8 Prozent auf 36.027 Punkte, der Kospi in Seoul legte mit 1,4 Prozent klar am stärksten zu. In Hongkong lag das Börsenbarometer im Späthandel 0,8 Prozent im Plus, in Schanghai stand nach zwischenzeitlichen kleinen Gewinnen am Ende ein deutliches Minus von 0,9 Prozent. Sydney schloss 0,3 Prozent höher, dort war es bereits das sechste Tagesplus in Folge.

Dass ein Hongkonger Gericht die Abwicklung des hochverschuldeten chinesischen Baukonzerns Evergrande angeordnet hat, belastete insbesondere den bereits am Boden liegenden Kurs von Evergrande, der um rund 20 Prozent einbrach. Die Liquidation kommt mehr als zwei Jahre, nachdem das Unternehmen Dollar-Anleihen nicht mehr bedienen konnte, womit einer der ersten Dominosteine in Chinas angeschlagenem Immobiliensektor fiel. Die zuständige Richterin erklärte, sie halte den Schritt in Anbetracht des "offensichtlichen Mangels an Fortschritten seitens des Unternehmens bei der Vorlage eines tragfähigen Umstrukturierungsplans" für angemessen und ordne ihn daher an.

Evergrande-Liquidation vielfach schon erwartet

Die bevorstehende Liquidation von Evergrande dürfte den Aktienmarkt in der Breite kaum beeinflussen, weil dies weithin erwartet worden sei, so Saxo Markets-Chefstratege für China, Redmond Wong. "Umstrukturierungen und Abwicklungen von Bauträgern sind notwendig, um mit den Exzessen im chinesischen Immobiliensektor aufzuräumen", sagte er.

Chinas Regierung hatte unterdessen nach diversen früheren Unterstützungsmaßnahmen am Freitag Hilfsgelder für den Immobiliensektor für die kommenden Tage angekündigt. "Angesichts der aktuellen finanziellen Schwierigkeiten einiger Immobilienprojekte können Regionalregierungen eine Liste von Projekten vorschlagen, die finanzielle Unterstützung erhalten können", zitierte die Zeitung des Ministeriums Vertreter des Bauressorts. Hinzu kämen Erleichterungen für Immobilienkäufer, wie beispielsweise von der Stadt Guangzhou am Wochenende verkündet, so die Marktteilnehmer von Saxo Markets.

In dieser Gemengelage ging es im Immobiliensektor für Longfor nach zunächst deutlichen Gewinnen im späten Handel um 0,2 Prozent nach unten. Country Garden legten dagegen um 1,4 Prozent zu und China Resources Land um 3,3 Prozent.

Gesucht waren in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor, nachdem die Ölpreise insbesondere im Hinblick auf die Spannungen im Nahen Osten zuletzt deutlich gestiegen waren.

In Seoul schnellten Samsung Biologics um knapp 4 Prozent nach oben, nachdem das Biosimilarunternehmen vergangene Woche solide Gewinnzahlen für 2023 berichtet hatte. Im Sog zogen Celltrion um 0,6 und SD Biosensor um 6,2 Prozent an.

In Tokio gaben Fanuc nach zunächst kräftigen Gewinnen um 0,3 Prozent nach. Hier dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben, denn der Maschinenbauer hatte am Freitag seinen Umsatz- und Gewinnausblick erhöht. Shin-Etsu Chemical verbilligten sich um 1,6 Prozent, belastet von einer verfehlten Gewinnerwartung.

In Sydney knickten Gold Road Resources um 18 Prozent ein, belastet von einem unter Erwarten ausgefallenen Ausblick 2024.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.578,40 +0,3% -0,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.026,94 +0,8% +6,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.500,65 +0,9% -5,8% 07:00

Schanghai-Comp. 2.883,36 -0,9% -3,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.083,54 +0,8% -6,6% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.159,62 +0,0% -2,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.512,82 +0,4% +3,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr., 8:35 % YTD

EUR/USD 1,0845 -0,0% 1,0846 1,0817 -1,8%

EUR/JPY 160,38 -0,2% 160,64 159,84 +3,1%

EUR/GBP 0,8533 -0,1% 0,8540 0,8526 -1,6%

GBP/USD 1,2711 +0,1% 1,2701 1,2685 -0,2%

USD/JPY 147,86 -0,2% 148,10 147,80 +4,9%

USD/KRW 1.334,03 -0,2% 1.334,03 1.336,96 +2,8%

USD/CNH 7,1923 +0,1% 7,1871 7,1905 +1,0%

USD/HKD 7,8155 +0,0% 7,8141 7,8154 +0,0%

AUD/USD 0,6590 +0,3% 0,6573 0,6582 -3,2%

NZD/USD 0,6097 +0,1% 0,6090 0,6098 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 42.181,01 +0,8% 41.829,72 39.913,89 -3,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,24 78,01 +0,3% +0,23 +8,4%

Brent/ICE 83,75 83,55 +0,2% +0,20 +8,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.029,87 2.018,47 +0,6% +11,40 -1,6%

Silber (Spot) 22,96 22,80 +0,7% +0,16 -3,4%

Platin (Spot) 914,13 919,55 -0,6% -5,43 -7,9%

Kupfer-Future 3,84 3,85 -0,3% -0,01 -1,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

