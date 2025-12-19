Semiconductor Manufacturing International Aktie

Semiconductor Manufacturing International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DH1J / ISIN: KYG8020E1199

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 06:46:39

MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Zinserhöhung in Japan bewegt nicht mehr

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Freundlich geht es zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien zu. Dazu tragen gute Vorgaben der Wall Street bei, während zugleich die Zinserhöhung der japanischen Notenbank wie erwartet gekommen und ausgefallen ist und deswegen kaum belastet. Sie erhöhte - wie schon seit geraumer Zeit avisiert - den Leitzins von 0,50 auf 0,75 Prozent.

Marktteilnehmer berichten von einer Erholung der Technologiewerte, die im Wochenverlauf unter Druck gestanden hätten. Dazu seien deren US-Pendants am Vortag gesucht gewesen, auch nachdem schwächer als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank am Leben gehalten hätten.

In Tokio geht es für den Nikkei-225 um 1,2 Prozent nach oben auf 49.584 Punkte. Der Kospi in Seoul legt um 0,8 Prozent zu, Shanghai gewinnt ebenso 0,6 Prozent wie Hongkong. In Sydney ist der Handel bereits beendet, dort ging es um 0,5 Prozent nach oben.

Die japanische Notenbank erklärte unterdessen, Spielraum für weitere Zinserhöhungen zu haben, wenn Wirtschaft und Inflation entsprechend ihren Prognosen anzögen. Die am Berichtstag veröffentlichten japanischen Verbraucherpreise zeigten dazu passend für November im Kern einen Anstieg im Jahresvergleich von 3,0 Prozent, was deutlich über dem Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent liegt. Ökonomen hatten den Wert so auch prognostiziert.

Der Yen zeigt sich von der Zinserhöhung und der intakten Zinserhöhungsperspektive unbeeindruckt und gibt sogar leicht nach. Der Dollar steigt auf 155,95 Yen.

Die Analysten von Julis Bär sehen die Aussichten für den japanischen Aktienmarkt positiv. Ein breit angelegtes und robustes Gewinnwachstum stütze die kurzfristige Entwicklung, während zugleich Unternehmensreformen für längerfristigen Rückenwind sorgten. Weil der neue japanische Haushalt mit parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet worden sei und die neue Regierung hohe Zustimmungswerte habe, sei außerdem eine größere Sicherheit bei der Umsetzung wichtiger politischer Maßnahmen zu erwarten. Die diplomatischen Spannungen mit China bedeuteten allerdings Gegenwind für Tourismus- und konsumbezogene Aktien.

Unter den Einzelwerten geht es für die Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Tokyo Electron in Tokio um 2,2 bzw. 0,8 bzw. 3,2 Prozent nach oben. In Hongkong gewinnen SMIC 1,6 Prozent, in Seoul SK Hynix 1,5 Prozent.

In Sydney gewannen Bapcor 0,5 Prozent, nachdem der Autoteilehändler mit seinen Kreditgebern eine vorübergehende Erhöhung seiner Verschuldungsgrenze ausgehandelt hat.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.630,10 +0,5% +5,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 49.583,80 +1,2% +24,3% 07:00

Kospi (Seoul) 4.025,74 +0,8% +67,8% 07:30

Shanghai-Comp. 3.899,31 +0,6% +15,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.663,41 +0,6% +26,8% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:20 % YTD

EUR/USD 1,1719 -0,0 1,1725 1,1747 +13,4%

EUR/JPY 182,87 0,3 182,40 183,17 +12,2%

EUR/GBP 0,8762 0,0 0,8762 0,8783 +6,1%

GBP/USD 1,3375 -0,1 1,3381 1,3375 +6,9%

USD/JPY 156,04 0,3 155,57 155,93 -1,1%

USD/KRW 1.476,15 0,1 1.476,15 1.479,05 -0,0%

USD/CNY 7,0562 -0,1 7,0562 7,0573 -2,0%

USD/CNH 7,0353 0,0 7,0342 7,0359 -4,0%

USD/HKD 7,7812 0,0 7,7811 7,7793 +0,1%

AUD/USD 0,6608 -0,0 0,6611 0,6609 +6,7%

NZD/USD 0,5761 -0,2 0,5772 0,5764 +3,1%

BTC/USD 86.815,45 1,5 85.517,65 86.775,60 -8,9%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,88 56,15 -0,5% -0,27 -23,2%

Brent/ICE 59,72 59,82 -0,2% -0,10 -20,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.321,12 4.327,86 -0,2% -6,75 +65,4%

Silber 65,40 65,495 -0,1% -0,09 +129,4%

Platin 1.641,14 1.639,25 +0,1% +1,89 +85,4%

Kupfer 5,37 5,37 0% 0 +30,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 00:47 ET (05:47 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs 2,90 -6,45% Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet zum Wochenende leichte Gewinne. Der deutsche Leitindex kommt derweil kaum vom Fleck. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen