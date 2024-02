MÄRKTE ASIEN/Knapp behauptet - Seoul Ausreißer nach oben

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten tut sich am Mittwoch im Handelsverlauf gemessen an den Indizes wenig. Die Tendenz ist knapp behauptet. Einen Ausreißer macht die Börse in Seoul, wo der Kospi um 1 Prozent zulegt. In Tokio zeigt sich der Nikkei-225-Index mit 39.240 Punkten praktisch unverändert, knapp unter dem zuletzt erreichten Rekordhoch.

In Hongkong geht es um 0,2 Prozent nach unten, in Shanghai mit 0,8 Prozent etwas stärker. Hier warten die Akteure sehnsüchtig auf weitere staatliche Stimuli für die Wirtschaft des Landes. Die Hoffnungen sind dabei auf den nächste Woche stattfindenden Volkskongress gerichtet. Sydney hat den Handelstag fast unverändert beendet.

In Hongkong bremsen Kursverluste im Immobiliensektor. Country Garden Holdings sieht sich mit einem Liquidationsantrag gegen das Unternehmen konfrontiert. Dem bereits seit geraumer Zeit mit finanziellen Engpässen kämpfenden Bauträger wird von Ever Credit die Nichtzahlung eines Terminkredits vorgeworfen. Der Kurs von Country Garden sackt um 10 Prozent ab, für Longfor geht es um knapp 4 Prozent nach unten, für China Vanke um 2 Prozent.

In Seoul geht es für Hanwha Aerospace den dritten Tag in Folge nach oben und zwar um knapp 9 Prozent. Bei dem Triebwerks- und Haubitzenhersteller treiben laut Händlern Spekulationen auf Neuaufträge. Für Korea Gas geht es um knapp 5 Prozent nach unten, nach schwachen Viertquartalszahlen.

NexDC verteuerten sich in Sydney um 13 Prozent. Bei dem Betreiber von Rechenzentren wurden die Halbjahreszahlen positiv aufgenommen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.652,90 -0,1% +0,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.260,14 +0,1% +17,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.651,82 +1,0% -0,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.010,73 -0,2% +1,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.774,39 -0,1% -2,5% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.147,84 -0,3% -2,1% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.550,81 -0,5% +6,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:34 % YTD

EUR/USD 1,0830 -0,1% 1,0846 1,0858 -1,9%

EUR/JPY 163,14 -0,0% 163,22 163,32 +4,8%

EUR/GBP 0,8554 +0,1% 0,8549 0,8555 -1,4%

GBP/USD 1,2661 -0,2% 1,2686 1,2692 -0,5%

USD/JPY 150,63 +0,1% 150,49 150,40 +6,9%

USD/KRW 1.335,69 +0,2% 1.333,51 1.330,53 +2,9%

USD/CNY 7,1124 +0,0% 7,1119 7,1976 +0,2%

USD/CNH 7,2171 +0,0% 7,2139 7,2083 +1,3%

USD/HKD 7,8267 +0,0% 7,8243 7,8236 +0,2%

AUD/USD 0,6516 -0,4% 0,6545 0,6553 -4,3%

NZD/USD 0,6108 -1,0% 0,6172 0,6171 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 57.175,95 +0,4% 56.952,32 55.901,57 +31,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,56 78,87 -0,4% -0,31 +8,5%

Brent/ICE 83,27 83,65 -0,5% -0,38 +8,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.030,72 2.030,33 +0,0% +0,39 -1,5%

Silber (Spot) 22,40 22,48 -0,3% -0,07 -5,8%

Platin (Spot) 888,07 893,00 -0,6% -4,93 -10,5%

Kupfer-Future 3,84 3,85 -0,3% -0,01 -1,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

