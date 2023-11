MÄRKTE ASIEN/Leichter - Lenovo nach Zahlen schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)-- Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Donnerstag nach der Rally am Vortag leichter. Etwas deutlicher geht es nur in Hongkong nach unten. In Tokio gibt der Nikkei-Index um 0,3 Prozent nach auf 33.426 Punkte. Im Fokus stehen Konjunkturdaten. Die japanischen Exporte sind im Oktober zwar einen Tick stärker als erwartet gestiegen, die Ausfuhren nach China sanken indessen aber um 4,0 Prozent.

Der HSI in Hongkong verliert 1,2 Prozent, auf dem chinesischen Festland gibt der Schanghai-Composite 0,5 um Prozent nach. Immobilienaktien weisen nach der Veröffentlichung von Daten zu den Hauspreisen für Oktober Verluste auf. Die Preise für neue Eigenheime sind im Oktober etwas schneller gefallen, was die anhaltende Schwäche des chinesischen Immobiliensektors trotz der Bemühungen der Regierung, den Abschwung umzukehren, widerspiegelt. China Evergrande verbilligen sich um 1,8 Prozent, Longfor und China Vanke verlieren 0,6 bzw. 1,1 Prozent.

Die Aktie von Lenovo gibt um 2,2 Prozent nach. Der weltgrößte PC-Hersteller hat im zweiten Geschäftsquartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet, jedoch die Markterwartung übertroffen. Auch der Umsatz gab nach.

In Südkorea zeigt sich der Kospi kaum verändert. Hier findet der jährliche "College Scholastic Ability Test" statt, wodurch sich die Handelszeit an der Börse um eine Stunde nach hinten verschiebt.

An der Börse in Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, ging es um 0,7 Prozent nach unten. Unter den Einzelwerten stiegen GrainCorp um 1,8 Prozent, nachdem das Unternehmen trotz eines Gewinnrückgang an der Zahlung einer Dividende festhält. Sonic Health gaben um 4,2 Prozent nach. Das Unternehmen kauft in den USA einen Anbieter von Medizintechnik für 150 Million US-Dollar. Seven Group hat seine Gewinnprognose angehoben. Die Aktie gewann 1,3 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.058,40 -0,7% +0,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.426,12 -0,3% +25,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.486,64 -0,0% +11,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.058,23 -0,5% -1,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.865,89 -1,2% -12,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.128,31 -0,1% -4,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.461,84 -0,3% -2,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:35 % YTD

EUR/USD 1,0839 -0,1% 1,0849 1,0707 +1,3%

EUR/JPY 163,99 -0,1% 164,12 162,34 +16,8%

EUR/GBP 0,8744 +0,1% 0,8735 0,8706 -1,2%

GBP/USD 1,2395 -0,2% 1,2419 1,2299 +2,5%

USD/JPY 151,32 +0,0% 151,27 151,62 +15,4%

USD/KRW 1.300,80 -0,3% 1.305,14 1.328,62 +3,1%

USD/CNY 7,1650 -0,0% 7,1658 7,2939 +3,9%

USD/CNH 7,2624 +0,1% 7,2576 7,3009 +4,8%

USD/HKD 7,8059 -0,0% 7,8068 7,8071 -0,1%

AUD/USD 0,6473 -0,6% 0,6509 0,6370 -5,0%

NZD/USD 0,5982 -0,7% 0,6022 0,5874 -5,8%

Bitcoin

BTC/USD 37.409,83 -0,8% 37.720,16 36.689,50 +125,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,02 76,66 -0,8% -0,64 -1,7%

Brent/ICE 80,54 81,18 -0,8% -0,64 -1,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.963,13 1.959,31 +0,2% +3,82 +7,6%

Silber (Spot) 23,42 23,53 -0,5% -0,11 -2,3%

Platin (Spot) 899,18 900,00 -0,1% -0,83 -15,8%

Kupfer-Future 3,70 3,72 -0,5% -0,02 -2,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

November 16, 2023 01:00 ET (06:00 GMT)