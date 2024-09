MÄRKTE ASIEN/Maßnahmenpaket befeuert chinesische Börsen

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Positive Vorzeichen haben am Dienstag an den ostasiatischen Börsen dominiert. Vor allem die chinesischen Aktienmärkte zogen kräftig an, nachdem Peking ein neues Maßnahmenpaket beschlossen hatte, mit dem die schwächelnde heimische Wirtschaft angekurbelt werden soll. Die People's Bank of China hat die Mindestreserveanforderung für die Banken und die Zinsen auf schon bestehende Hypothekenkredite gesenkt. Überdies senkte die Notenbank den Zinssatz für 7-tägige Reverse-Repo-Geschäfte, nachdem sie am Vortag den Satz für 14-tägige Reverse-Repo-Geschäfte gesenkt hatte. Auch wurde die Mindestanzahlung für den Erwerb einer Zweitwohnung auf 15 Prozent reduziert.

In Schanghai gewann der Composite-Index daraufhin 4,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im Späthandel 4 Prozent im Plus. Nutznießer der neuen Stimuli waren vor allem Aktien der Immobilienbranche. China Vanke legten um 2,4 und Longfor Group um 4,6 Prozent zu. China Resources Land verbesserten sich um 5,2 Prozent.

An der Tokioter Börse stieg der Nikkei-225-Index am ersten Handelstag nach dem langen Feiertagswochenende um 0,6 Prozent auf 37.941 Punkte. Gestützt wurde der Markt von Aussagen einiger US-Notenbanker vom Montag, die sich nach der Zinssenkung der Federal Reserve um 50 Basispunkte vom Mittwoch vergangener Woche offen zeigten für weitere große Zinsschritte. Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, dämpfte derweil Erwartungen einer Zinserhöhung im Oktober. Die BoJ könne sich mehr Zeit lassen, bis die Unklarheiten über die Aussichten der Wirtschaft beseitigt seien. Zudem habe sich das Risiko höherer Importpreise verringert, nachdem der Yen seine übertrieben starke Schwäche korrigiert habe.

Japanische Einkaufsmanagerindizes enthielten Licht und Schatten. Der Jibun-Bank-Index für das verarbeitende Gewerbe rutschte im September etwas tiefer in den kontraktiven Bereich, während sein Pendant für den Servicesektor zulegte und noch etwas weiter in den expansiven Bereich vordrang.

Der Kospi in Seoul verbesserte sich um 1,1 Prozent. Knapp behauptet schloss der Aktienmarkt in Sydney, nachdem die australische Notenbank wie allgemein erwartet die Zinsen konstant gehalten hatte. Belastet wurde der Leitindex S&P/ASX-200 von den Aktien der vier größten Banken des Landes. Sie verzeichnen bei einem höheren Zinsniveau mehr Kreditausfälle und schwächere Margen. ANZ, Westpac, NAB und Commonwealth Bank verloren zwischen 1,9 und 3,0 Prozent. Der Rohstoffsektor verbuchte ein Plus von 2,4 Prozent, gestützt von Aktien des Eisenerz- und Lithiumbergbaus. Fortescue, BHP und Rio Tinto gewannen zwischen 1,75 und 3,7 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.142,00 -0,1% +7,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.940,59 +0,6% +12,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.631,68 +1,1% -0,9% 08:00

Schanghai-Comp. 2.863,13 +4,2% -3,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.966,01 +3,9% +6,9% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.431,78 +0,7% +25,1% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.645,66 +0,2% +12,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.669,54 +0,3% +14,5% 11:00

BSE (Mumbai) 85.040,36 +0,1% +17,7% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1119 +0,1% 1,1112 1,1138 +0,7%

EUR/JPY 160,80 +0,8% 159,56 160,26 +3,3%

EUR/GBP 0,8325 -0,0% 0,8325 0,8384 -4,0%

GBP/USD 1,3357 +0,1% 1,3348 1,3284 +4,9%

USD/JPY 144,67 +0,8% 143,58 143,89 +2,7%

USD/KRW 1.334,49 +0,1% 1.333,73 1.337,62 +2,8%

USD/CNY 7,0411 -0,3% 7,0621 7,0610 -0,8%

USD/CNH 7,0395 -0,3% 7,0602 7,0600 +2,0%

USD/HKD 7,7847 -0,0% 7,7868 7,7886 -0,3%

AUD/USD 0,6828 -0,1% 0,6837 0,6809 +0,3%

NZD/USD 0,6269 +0,0% 0,6267 0,6236 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 63.403,60 +0,0% 63.374,70 63.496,35 +45,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,35 70,37 +1,4% +0,98 +1,0%

Brent/ICE 74,76 73,90 +1,2% +0,86 -0,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.627,24 2.628,75 -0,1% -1,50 +27,4%

Silber (Spot) 30,87 30,70 +0,6% +0,18 +29,8%

Platin (Spot) 967,58 960,50 +0,7% +7,08 -2,5%

Kupfer-Future 4,38 4,29 +2,0% +0,09 +10,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

