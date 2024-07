MÄRKTE ASIEN/Moderate Erholung von Vortagesverlusten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Während eine Mehrzahl der Börsen in Asien und Australien am Dienstag auf moderaten Erholungskurs gegangen ist, hinkten wichtige Handelsplätze wie jene in China mit Abgaben hinterher. Insbesondere Technologiewerte, die am Vortag gelitten hatten, folgten ihren US-Pendants nach oben. Die Verunsicherung im Zuge der politischen Kapriolen in den USA legte sich derweil wieder etwas und Käufer kehrten an die regionalen Börsen zurück.

Nach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden scheint Vizepräsidentin Kamala Harris die besten Karten zu besitzen, die Demokraten als Kandidatin im Rennen gegen den Republikaner Donald Trump zu vertreten. Die US-Politik werde nun wieder etwas berechenbarer, hieß es. Sollten die Umfragen, die Trump weiter klar vorn sehen, angesichts des Biden-Rückzugs Verschiebungen gegen Trump offenbaren, könnte das lokalen Märkten Auftrieb verleihen, hieß es im Handel.

In Japan stagnierte der Nikkei-225 bei 39.594 Punkte - gebremst vom zum Yen deutlich nachgebenden US-Dollar. Trump hatte sich zuletzt für einen schwachen Dollar ausgesprochen, zudem dürfte die erste US- Zinssenkung im September näher rücken. Aufschläge in den Sektoren Transport und Finanzwesen machten Verluste bei dem exportabhängigen und vom Yen-Wechselkurs belasteten Bereich Elektronik wett. Nippon Yusen schossen nach einem erhöhten Ausblick um 8,2 Prozent nach oben.

Deutlicher ging es in China gen Süden. Die überraschenden Zinssenkungen der chinesischen Notenbank hatten bereits am Vortag nur Hongkong gestützt, verpufften nun aber vollends. Das dritte Plenum der KP in China enttäuschte Investoren weitgehend, da Peking nur wenige Details zu Plänen für weitere Konjunkturmaßnahmen bekannt gegeben hatte. Zudem hänge das Damoklesschwert eines möglichen US-Präsidenten Trump mit seiner chinakritischen Haltung über den chinesischen Märkten, hieß es weiter. Der HSI in Hongkong verlor im späten Handel 0,9 Prozent, der Schanghai-Composite im Kernland gar 1,7 Prozent.

Der südkoreanische Leitindex Kospi stieg derweil um 0,4 Prozent - getrieben von Automobil- und Wehrtechniktiteln. Die Papiere der Internetplattform Kakao sanken um 5,4 Prozent, nachdem Firmengründer Brian Kim wegen möglicher Aktienkursmanipulation verhaftet worden war.

In Australien gewann der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent - gestützt von Finanztiteln. der Rohstoffsektor büßte 0,5 Prozent ein.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.971,10 +0,5% +5,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.594,39 -0,0% +18,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.774,29 +0,4% +4,5% 08:00

Schanghai-Comp. 2.915,37 -1,6% -2,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.492,79 -0,8% +3,5% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.871,84 +2,8% +27,6% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.456,85 +0,6% +6,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.630,26 +0,5% +11,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0877 -0,1% 1,0891 1,0887 -1,5%

EUR/JPY 169,67 -0,7% 170,92 170,36 +9,0%

EUR/GBP 0,8420 -0,0% 0,8422 0,8421 -2,9%

GBP/USD 1,2919 -0,1% 1,2931 1,2929 +1,5%

USD/JPY 155,98 -0,6% 156,94 156,50 +10,7%

USD/KRW 1.386,24 +0,0% 1.386,11 1.388,02 +6,8%

USD/CNY 7,1345 -0,1% 7,1405 7,1395 +0,5%

USD/CNH 7,2873 -0,1% 7,2956 7,2923 +2,0%

USD/HKD 7,8074 +0,0% 7,8070 7,8078 -0,0%

AUD/USD 0,6624 -0,3% 0,6643 0,6668 -2,7%

NZD/USD 0,5965 -0,2% 0,5979 0,5999 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 66.528,60 -2,0% 67.860,20 67.236,70 +52,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,44 78,4 +0,1% +0,04 +10,0%

Brent/ICE 82,49 82,40 +0,1% +0,09 +8,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.398,47 2.398,00 +0,0% +0,47 +16,3%

Silber (Spot) 28,85 29,23 -1,3% -0,37 +21,4%

Platin (Spot) 949,06 951,80 -0,3% -2,74 -4,3%

Kupfer-Future 4,15 4,20 -1,2% -0,05 +5,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

