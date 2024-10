MÄRKTE ASIEN/Schanghai von neuen China-Stimuli getrieben - Hongkong volatil

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Montag mehrheitlich mit Kursgewinnen geschlossen. Der Handel an den chinesischen Börsen verlief jedoch sehr volatil, vor allem in Hongkong. In Japan fand wegen eines Feiertags kein Handel statt. Rückenwind kam auch von der Wall Street, wo besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen einiger großer US-Banken stützten.

Hauptgesprächsthema waren die am Samstag vom chinesischen Finanzministerium angekündigten weiteren Konjunkturmaßnahmen. Kritisch angemerkt wurde, dass bisher keine konkreten Details zum Paket bekannt sind. An der Börse in Schanghai sorgte das Paket gleichwohl für kräftige Kursgewinne. Der Schanghai-Composite stieg um 2,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong notierte im späten Handel indessen 0,8 Prozent im Minus, nachdem er sich zwischenzeitlich deutlich erholt hatte.

Das Paket beinhaltet u.a. die Anhebung der Schuldenobergrenze, um die Verschuldungsprobleme der lokalen Regierungen zu entschärfen. Mit Blick auf den angeschlagenen Immobiliensektor sollen eine Reihe von fiskalpolitischen Maßnahmen zur Stabilisierung des Sektors beitragen. Auch sollen die großen staatlichen Geschäftsbanken bei der Aufstockung ihres Kernkapitals unterstützt werden.

Die Ankündigung des chinesischen Finanzministeriums vom Wochenende habe sich auf den Immobilienmarkt und die Verschuldung der lokalen Regierungen konzentriert und signalisiert, dass es einen "großen Spielraum für die Erhöhung des Haushaltsdefizits" gebe, aber es habe an Einzelheiten gefehlt, so ING. Die Märkte könnten ungeduldig auf Zahlen und eine Lösung warten. Dennoch seien die Signale aus Peking weiterhin positiv, und in den kommenden Monaten dürften weitere Maßnahmen angekündigt werden.

Derweil hat sich die Deflation in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im September beschleunigt, auch die Kerninflation der Verbraucherpreise notierte nur noch knapp über der Nulllinie.

An der Börse in Singapur ging es um 0,6 Prozent nach oben. Das Wirtschaftswachstum in Singapur hat sich im dritten Quartal beschleunigt, was vor allem auf einen starken Aufschwung im verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen war.

Deutliche Kursgewinne verzeichnete auch der Aktienmarkt in Seoul. Der Kospi stieg um 1,0 Prozent. Bankaktien folgten ihren US-Pendants nach oben. KB Financial Group und Hana Financial Group stiegen um 6,5 bzw. 4,6 Prozent. Die Aktie des LED-Herstellers Seoul Semiconductor kletterte nach einem Bericht des Wall Street Journals über seinen Erfolg in einem Patentverfahren in Europa um 18 Prozent.

Die Börse in Sydney schloss 0,5 Prozent im Plus, gestützt vom Finanzsektor. Die Aktien der Banken Westpac, Commonwealth, NAB und ANZ legten zwischen 0,6 und 1,6 Prozent zu. Rohstoffaktien profitierten von den angekündigten weiteren Konjunkturmaßnahmen in China, dem wichtigsten Abnehmerland. BHP, Rio Tinto und Fortescue stiegen zwischen 0,9 und 2,8 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.252,80 +0,5% +8,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) 2.623,29 +1,0% -1,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.284,32 +2,1% +10,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.076,59 -0,8% +24,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.975,29 +0,3% +28,1% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.593,96 +0,6% +10,3% 11:00

BSE (Mumbai) 81.827,31 +0,5% +13,3% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:02 % YTD

EUR/USD 1,0929 -0,0% 1,0934 1,0944 -1,1%

EUR/JPY 163,13 +0,0% 163,05 162,85 +4,8%

EUR/GBP 0,8364 -0,0% 0,8367 0,8370 -3,6%

GBP/USD 1,3067 -0,0% 1,3068 1,3075 +2,7%

USD/JPY 149,27 +0,1% 149,13 148,78 +5,9%

USD/KRW 1.356,70 +0,5% 1.349,44 1.348,87 +4,5%

USD/CNY 7,0764 +0,1% 7,0670 7,0647 -0,3%

USD/CNH 7,0848 +0,1% 7,0802 7,0738 +2,0%

USD/HKD 7,7682 -0,0% 7,7700 7,7710 -0,5%

AUD/USD 0,6734 -0,1% 0,6741 0,6744 -1,1%

NZD/USD 0,6094 -0,1% 0,6100 0,6101 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 64.081,20 +1,9% 62.877,75 60.695,80 +47,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 77,63 79,04 -1,8% -1,41 +3,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.661,25 2.657,37 +0,1% +3,88 +29,0%

Silber (Spot) 31,47 31,54 -0,2% -0,07 +32,3%

Platin (Spot) 983,05 988,70 -0,6% -5,65 -0,9%

Kupfer-Future n.def. n.def. n.def. n.def. n.def.

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

