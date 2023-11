MÄRKTE ASIEN/Stimmung im Verlauf aufgehellt - Sydney leichter

Von Steffen Gosenheimer

HONGKONG (Dow Jones)--Nach einer zunächst uneinheitlichen Tendenz mit leichterem Unterton hat sich die Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten im späten Handelsverlauf am Donnerstag aufgehellt. Sie schlossen sich damit der freundlichen Vorgabe der Wall Street an. Lediglich Sydney, wo der Handel früher endete, hinkte hinterher, dort ging es um 0,6 Prozent nach unten. Nicht gehandelt wurde wegen eines Feiertags in Tokio.

In Schanghai schloss der Composite-Index 0,6 Prozent im Plus, der HSI in Hongkong lag im dortigen Späthandel 0,5 Prozent höher. Der Kospi in Seoul ging einen Tick höher aus dem Handel.

Das Geschäft wurde als dünn bezeichnet. Neben Japan wird sich am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags auch an den Finanzmärkten in den USA nichts tun und am Freitag wird dort nur ein verkürzter Handel folgen.

Klare Tagesfavoriten in Hongkong waren Immobilienaktien . Sie wurden gestützt von Berichten, wonach weitere Großstädte in China die Vorgaben für Hypotheken gelockert haben, um den angeschlagenen Wohnungsmarkt zu stützen. Unter anderem soll Shenzhen die Anzahlungsquote für Zweitwohnungshypotheken von bis zu 80 auf 40 Prozent senken wollen. Zuvor hatte es bereits in Guangzhou eine ähnliche Maßnahme gegeben. Unter anderem gewannen Country Garden gut 15 und Longfor rund 11 Prozent. China Vanke legten um 4,1 Prozent zu.

Dongfeng Motor stiegen um 1,9 Prozent. Treiber war hier, dass der Autokonzern Stellantis 50 Millionen eigene Aktien für 934 Millionen Euro von Dongfeng zurückkauft, wodurch sich die Beteiligung der Chinesen auf 49,2 Millionen Aktien bzw. 1,58 Prozent reduziert.

Derweil setzten Baidu nach gut ausgefallenen Quartalszahlen des Internetriesen die Aufwärtstendenz vom Vortag mit einem Plus von über 6 Prozent beschleunigt fort.

Tagesfavorit in Sydney waren AMP mit einem Plus von 5,9 Prozent nach Beilegung eines Sammelklageverfahrens.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.029,20 -0,6% -0,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag +28,2%

Kospi (Seoul) 2.514,96 +0,1% +12,5% 07:00

Schanghai-Comp. 3.061,86 +0,6% -0,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.820,24 +0,5% -10,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.106,36 -0,3% -4,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.453,17 -0,2% -2,6% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:29 % YTD

EUR/USD 1,0908 +0,2% 1,0886 1,0910 +1,9%

EUR/JPY 162,59 -0,1% 162,76 162,43 +15,8%

EUR/GBP 0,8720 +0,1% 0,8712 0,8710 -1,5%

GBP/USD 1,2508 +0,1% 1,2495 1,2527 +3,4%

USD/JPY 149,06 -0,3% 149,52 148,91 +13,7%

USD/KRW 1.298,32 -0,4% 1.303,18 1.302,22 +2,9%

USD/CNY 7,1410 +0,4% 7,1110 7,1463 +3,5%

USD/CNH 7,1464 -0,3% 7,1655 7,1516 +3,2%

USD/HKD 7,7957 -0,0% 7,7969 7,7981 -0,2%

AUD/USD 0,6564 +0,3% 0,6542 0,6541 -3,7%

NZD/USD 0,6060 +0,7% 0,6021 0,6029 -4,6%

Bitcoin

BTC/USD 37.346,62 -0,3% 37.466,06 36.554,25 +125,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,23 77,1 -1,1% -0,87 -0,7%

Brent/ICE 80,91 81,96 -1,3% -1,05 -0,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.995,55 1.989,88 +0,3% +5,68 +9,4%

Silber (Spot) 23,68 23,88 -0,8% -0,20 -1,2%

Platin (Spot) 929,20 926,50 +0,3% +2,70 -13,0%

Kupfer-Future 3,77 3,76 +0,2% +0,01 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

