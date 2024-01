MÄRKTE ASIEN/Tokio mit Zinsangst schwach - Intel belastet Lenovo

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend abwärts ist es am Freitag mit den Kursen an den ostasiatischen Aktienmärkten gegangen. Positive Vorgaben der Wall Street, wo am Donnerstag neue Rekordstände markiert wurden, verpufften meist. Auf der japanischen Börse lasteten erneut Zinserhöhungsängste, an den chinesischen Handelsplätzen drückten Zweifel an einer Erholung der heimischen Wirtschaft die Aktienkurse. Die australische Börse war am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen.

Der Nikkei-225-Index verlor 1,3 Prozent. Zu Wochenbeginn war der Index auf den höchsten Stand seit 34 Jahren gestiegen. Seit aber am Dienstag der Gouverneur der japanischen Notenbank, Kazuo Ueda, die Märkte behutsam auf eine mögliche Abkehr der Bank of Japan (BoJ) von ihrer Niedrigzinspolitik eingestimmt hatte, nahmen die Anleger in Tokio Gewinne mit, wie Händler sagten. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir unser Inflationsziel erreichen, nimmt allmählich zu", hatte Ueda bei der Pressekonferenz zum Zinsentscheid gesagt. Dazu passend stiegen die Verbraucherpreise in Tokio im Januar weniger stark als erwartet und lagen auch unter dem Inflationsziel der BoJ von 2 Prozent, wie aus Daten hervorging, die am Freitag veröffentlicht wurden.

In Schanghai schaffte der Composite-Index nach anfänglichen Verluste ein kleines Plus von 0,1 Prozent, nachdem er am Donnerstag um 3 Prozent zugelegt hatte. Gestützt hatte die Entscheidung der chinesischen Zentralbank (PBoC), die Mindestreserveanforderung für die Banken zu senken. Marktteilnehmer zeigten sich nun allerdings skeptisch, ob dies der chinesischen Wirtschaft, die sich nur schleppend von ihrem pandemiebedingten Einbruch erholt, wirklich auf die Sprünge helfen wird. Die chinesischen Verbraucher konsumierten immer noch sehr zurückhaltend, hieß es.

Lenovo auf Talfahrt nach pessimistischem Intel-Ausblick

In Hongkong gab der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,6 Prozent nach. Technologiewerte verloren überdurchschnittlich deutlich; ihr Sektorindex lag 3,5 Prozent im Minus. Hier belastet zum einen das Schwergewicht Tencent, das nach einem kritischen Kommentar der Citigroup 2,6 Prozent abgab. Daneben sackten Lenovo um fast 10 Prozent ab, nachdem Chiphersteller Intel am Vorabend in den USA einen pessimistischen Ausblick gegeben hatte, der Marktteilnehmern zufolge Zweifel an der PC-Nachfrage weckte.

Gegen die negative Tendenz in der Region stieg in Seoul der Kospi um 0,3 Prozent. Dort machte unter anderem die Bilanzsaison die Kurse. So stiegen die Aktien des Baumaschinenherstellers HD Hyundai Infracore um 6,4 Prozent, nachdem dieser bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen zum vergangenen Jahr einen optimistischen Ausblick gegeben hat. HD Hyundai Construction Equipment verbesserten sich im Gefolge um 5,4 Prozent. Nach Vorlage von Geschäftszahlen ging es mit LG Energy Solution um 3,5 Prozent aufwärts. Die Aktien des Wettbewerbers Samsung SDI stiegen um 3,7 Prozent. Posco Future M verbuchten ein Plus von 6,4 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag

Nikkei-225 (Tokio) 35.751,07 -1,3% +8,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.478,56 +0,3% +0,3% 07:00

Schanghai-Comp. 2.910,22 +0,1% -2,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 15.948,69 -1,6% -5,0% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.995,03 -0,0% +0,4% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.160,64 +0,4% -2,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.507,06 +0,2% +3,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0816 -0,3% 1,0847 1,0886 -2,1%

EUR/JPY 159,86 -0,2% 160,16 160,70 +2,7%

EUR/GBP 0,8527 -0,1% 0,8534 0,8557 -1,7%

GBP/USD 1,2685 -0,2% 1,2709 1,2723 -0,4%

USD/JPY 147,79 +0,1% 147,65 147,60 +4,9%

USD/KRW 1.336,96 +0,0% 1.336,44 1.335,46 +3,0%

USD/CNY 7,1010 +0,1% 7,0945 7,0846 +0,0%

USD/CNH 7,1903 +0,1% 7,1805 7,1677 +0,9%

USD/HKD 7,8154 -0,0% 7,8180 7,8172 +0,0%

AUD/USD 0,6580 -0,1% 0,6586 0,6583 -3,4%

NZD/USD 0,6097 -0,2% 0,6112 0,6115 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 39.899,48 -0,1% 39.934,29 40.076,83 -8,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,84 77,36 -0,7% -0,52 +6,4%

Brent/ICE 82,07 82,43 -0,4% -0,36 +6,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.022,34 2.020,81 +0,1% +1,53 -1,9%

Silber (Spot) 22,86 22,90 -0,2% -0,04 -3,9%

Platin (Spot) 894,88 889,50 +0,6% +5,38 -9,8%

Kupfer-Future 3,85 3,87 -0,5% -0,02 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

