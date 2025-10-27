Samsung SDI Aktie

WKN: 956311 / ISIN: KR7006400006

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Samsung SDI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Samsung SDI wird am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1679,133 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3356,43 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Samsung SDI nach den Prognosen von 20 Analysten im Schnitt 3.299,37 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.935,67 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -7305,666 KRW prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8756,03 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13.418,30 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 16.592,25 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

