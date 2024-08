MÄRKTE ASIEN/Tokio schwach - Gewinnmitnahmen und Yen bremsen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Einer freundlichen Tendenz an den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong haben am Montag in Japan und Südkorea ausgeprägtere Gewinnmitnahmen gegenübergestanden. Der Tokioter Nikkei-225-Index gab nach dem fast 9-prozentigen Anstieg in der Vorwoche um 1,8 Prozent nach auf 37.389 Punkte. In Seoul büßte der Kospi 0,8 Prozent ein. An beiden Plätzen war es zuletzt fünf Handelstage in Folge nur bergauf gegangen. Grundsätzlich ist das Umfeld für Aktien aktuell aber günstig angesichts zuletzt guter US-Konjunkturdaten bei gleichzeitig anhaltenden Zinssenkungserwartungen.

In Hongkong (Späthandel) ging es um 1,1 Prozent nach oben, während der Schanghai-Composite um 0,5 Prozent zulegte. An den chinesischen Finanzmärkten galt das Augenmerk der chinesischen Notenbank. Sie entscheidet im Wochenverlauf über die Zinsen. Angesichts weiter eher durchwachsener Konjunkturdaten aus China halten sich Spekulationen, dass sie ihren Kurs weiter lockern könnte. In Sydney war die Tendenz gut behauptet, was bereits für das siebte Tagesplus in Folge reichte.

Yen wertet weiter auf

Neben Gewinnmitnahmen sorgte in Tokio der kräftig anziehende Yen für einen Bremser. Er stieg auf 145,80 je Dollar, während er zur gleichen Tageszeit am Freitag noch bei etwa 148,80 gelegen hatte und zum Handelsbeginn am Montag noch bei 148. Einige Händler sahen die Yen-Stärke als Folge nach Japan zurückfließender und in Yen umgewandelter Auslandsgewinne japanischer Unternehmen. Weil ein weiter steigender Yen diese Gewinne schmälert, könnte diese Repatriierung von Gewinnen noch verstärken und den Yen dann noch weiter nach oben treiben. Der südkoreanische Won stieg unterdessen auf ein Fünfmonatshoch zum Dollar.

Hinter der Aufwertung dürfte aber auch stehen, dass am Donnerstag das jährliche Notenbankersymposium in Jackson Hole beginnt. Dort könnte US-Notenbankchef Jerome Powell die allgemein für September erwartete Zinssenkung praktisch bereits wasserdicht machen. Weil zugleich die japanische Notenbank auf einen Straffungskurs umgeschwenkt ist und jüngst bereits zum zweiten Mal die Zinsen angehoben hatte, würde dies eine Verringerung der Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan gleich von zwei Seiten bedeuten.

Am Aktienmarkt in Tokio machten Seven & I Holdings einen Satz um 23 Prozent. Treiber war ein Übernahmeangebot der kanadischen Alimentation Couche-Tard für das japanische Einzelhandelsunternehmen.

Bei den Einzelwerten gaben in Sydney Ampol um über 4 Prozent nach. Das Raffinerieunternehmen hatte seine Dividende gekürzt. Der Versicherer Suncorp teilte dagegen mit, den Großteil seines jüngsten 4,1 Milliarden Austral-Dollar hohen Erlöses aus dem Verkauf von Aktivitäten an die Aktionäre zurückgeben zu wollen. Der Kurs stieg um 1,7 Prozent. A2 Milk sackten um 19 Prozent ab, nach einer schwächer als erwartet ausgefallenen Prognose.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.980,40 +0,1% +5,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.388,62 -1,8% +13,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.674,36 -0,8% +0,7% 08:00

Schanghai-Comp. 2.893,67 +0,5% -2,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.598,75 +1,0% +2,2% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.409,63 +0,3% +25,0% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.351,36 -0,1% +3,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.651,67 +1,7% +11,6% 11:00

BSE (Mumbai) 80.441,71 +0,0% +11,4% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:24 % YTD

EUR/USD 1,1043 +0,2% 1,1026 1,0982 -0,0%

EUR/JPY 160,93 -1,2% 162,83 163,61 +3,4%

EUR/GBP 0,8520 +0,0% 0,8520 0,8527 -1,8%

GBP/USD 1,2957 +0,1% 1,2943 1,2879 +1,8%

USD/JPY 145,85 -1,2% 147,67 148,97 +3,5%

USD/KRW 1.334,12 -1,2% 1.350,92 1.358,96 +2,8%

USD/CNY 7,1150 -0,2% 7,1309 7,1387 +0,2%

USD/CNH 7,1376 -0,3% 7,1622 7,1781 +2,0%

USD/HKD 7,7907 -0,0% 7,7944 7,7933 -0,2%

AUD/USD 0,6685 +0,3% 0,6667 0,6632 -1,8%

NZD/USD 0,6081 +0,5% 0,6048 0,6018 -3,8%

Bitcoin

BTC/USD 58.473,55 -1,6% 59.431,70 58.391,00 +34,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,46 76,65 -0,2% -0,19 +7,2%

Brent/ICE 79,57 79,68 -0,1% -0,11 +5,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.500,73 2.507,63 -0,3% -6,91 +21,3%

Silber (Spot) 29,13 29,04 +0,3% +0,10 +22,5%

Platin (Spot) 957,20 958,40 -0,1% -1,20 -3,5%

Kupfer-Future 4,18 4,14 +0,9% +0,04 +6,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

