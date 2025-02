MÄRKTE ASIEN/Trump-Zölle lassen Börsen abrutschen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Montag auf breiter Front mit kräftigen Kursverlusten. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, ab Dienstag Zölle von 25 Prozent auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko und einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent auf Waren aus China zu erheben. Bei Anlegern schürt dies Angst vor einem aufziehenden Handelskrieg. Kanada und Mexiko haben bereits Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Auch China will Gegenmaßnahmen ergreifen.

An der Börse in Tokio rutscht der Nikkei-Index um 2,9 Prozent auf 38.441 Punkte ab. Vor allem Aktien von Autoherstellern stehen unter Abgabedruck. So büßen Nissan Motor und Toyota Motor um 5,9 bzw. 5,3 Prozent ein. Der Yen gibt zum US-Dollar um 0,4 Prozent nach auf 155,56.

Nicht besser sieht es in Südkorea aus. Hier geht es mit dem Kospi um 2,7 Prozent abwärts. Unter Abgabedruck stehen auch hier Autowerte: Hyundai Motor verlieren 1,7 Prozent, Kia 5,8 Prozent. Die beiden Autohersteller hatten zuletzt ihr Geschäft in Nordamerika ausgebaut. Die Titel des Nvidia-Zulieferers SK Hynix verlieren 5,2 Prozent. Für die Aktie des Stahlherstellers Posco Hondings geht es vor Veröffentlichung von Viertquartalszahlen um 4,2 Prozent nach unten.

In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index um 1,0 Prozent nach, zeigt sich damit aber von höheren Abgaben wieder etwas erholt. Kräftige Kursverluste verzeichnen hier Technologiewerte. So rutschen Baidu um 5,7 Prozent ab und Meituan um 4,3 Prozent. Die Börsen auf dem chinesischen Festland haben indessen wegen der Goldenen Woche im Rahmen des Chinesischen Neujahr- und Frühlingsfests noch geschlossen.

Die Erhöhung der Zölle auf chinesische Waren um 10 Prozent würde, sofern sie beibehalten werde, das reale BIP-Wachstum Chinas in diesem Jahr um 50 Basispunkte reduzieren und einen moderaten Abwärtsdruck auf die Verbraucherpreise in China ausüben, so die Analysten von Goldman Sachs.

Aktuelle Konjunkturdaten zeugen indessen weiter von einer schwachen Wirtschaftsentwicklung in China. So ist der Caixin-Einkaufsmanaerindex für das verarbeitende Gewerbe im Januar auf 50,1 gefallen nach 50,5 im Dezember. Damit liegt er nur noch knapp über der Expansion anzeigenden Markte von 50 Punkten.

In Australien zeigt sich das gleiche Bild wie an den übrigen Handelsplätzen der Region. Der S&P/ASX-200 verliert 1,9 Prozent. Am Devisenmarkt gibt der Austral-Dollar kräftig um 0,5 Prozent zum US-Dollar nach. Auch der Neuseeland-Dollar notiert schwach.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.373,90 -1,9% +2,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.440,93 -2,9% -0,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.448,78 -2,7% +2,1% 07:00

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) 20.017,71 -1,0% +0,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.840,05 -0,4% +1,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.552,38 -0,3% -5,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:10 % YTD

EUR/USD 1,0238 -0,1% 1,0251 1,0396 -1,2%

EUR/JPY 159,32 +0,3% 158,88 160,83 -2,2%

EUR/GBP 0,8345 +0,2% 0,8330 0,8364 +0,8%

GBP/USD 1,2268 -0,3% 1,2309 1,2430 -2,0%

USD/JPY 155,61 +0,4% 155,02 154,70 -1,1%

USD/KRW 1.458,48 +1,1% 1.458,48 1.451,77 -1,2%

USD/CNY 7,1975 -0,0% 7,1975 7,1870 -0,2%

USD/CNH 7,3414 -0,2% 7,3595 7,2995 +2,0%

USD/HKD 7,7951 +0,0% 7,7940 7,7928 +0,3%

AUD/USD 0,6120 -0,5% 0,6153 0,6228 -1,1%

NZD/USD 0,5543 -0,6% 0,5578 0,5651 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 93.261,70 -4,8% 97.985,80 104.641,70 -1,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,95 72,53 +2,0% +1,42 +3,8%

Brent/ICE 76,42 75,67 +1,0% +0,75 +2,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.782,80 2.799,05 -0,6% -16,25 +6,0%

Silber (Spot) 30,92 31,32 -1,3% -0,40 +7,1%

Platin (Spot) 968,65 983,50 -1,5% -14,85 +6,8%

Kupfer-Future 4,20 4,28 -2,0% -0,08 +4,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

