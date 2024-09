MÄRKTE ASIEN/Überwiegend freundlich - PBoC stützt Börsen in China

HONGKONG / SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen geht es zum Start in die neue Woche meist nach oben. Die chinesischen Aktienmärkte profitieren dabei von einer Zinssenkung der chinesischen Zentralbank: Die People's Bank of China hat den Zins für 14-tägige Reverse-Repo-Geschäfte auf 1,85 von 1,95 Prozent gesenkt, was einer Senkung des Zinssatzes für 7-tägige Repo-Geschäfte im Juli folgt. In Tokio wird derweil wegen des Feiertags zum Herbstanfang am Montag nicht gehandelt.

In Schanghai steigt der Composite-Index um 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong rückt um 0,6 Prozent vor. Gesucht sind in Schanghai Aktien der Energiebranche, die dem Ölpreis nach oben folgen. Petrochina steigen um 2 und CNOOC um 1,4 Prozent. Auch Bankaktien legen zu. Unter anderem verbessern sich ICBC um 1,6 und Agricultural Bank of China um 1,5 Prozent.

In Hongkong springen China Aoyuan um 109 Prozent, nachdem die Investmentgesellschaft Multi Gold aus Nahost einen Anteil von 16,48 Prozent erworben hat und zum größten Aktionär des Immobilienentwicklers wurde. Ansonsten führen Technologiewerte die Gewinnerliste an. Xiaomi steigen um 3,9 und Lenovo 3,2 Prozent.

In Seoul bremst das Indexschwergewicht Samsung Electronics (-0,5%) den Kospi, der 0,2 Prozent im Plus liegt. Samsung und die in Taiwan ansässige TSMC (unverändert in Taiwan) erwägen einem Medienbericht zufolge den Bau von Megafabriken in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Im australischen Sydney kommt der S&P/ASX-200 von seinem am Freitag erreichten fünften Rekordhoch in Folge etwas zurück um 0,6 Prozent. Anleger halten sich in Erwartung des Zinsentscheids der Reserve Bank of Australia am Dienstag zurück. Für Mittwoch stehen viel beachtete Inflationsdaten auf der Agenda.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.162,90 -0,6% +7,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00

Kospi (Seoul) 2.598,19 +0,2% -2,2% 08:00

Schanghai-Comp. 2.756,39 +0,7% -7,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.359,38 +0,6% +7,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.643,35 +0,5% +11,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.665,77 -0,2% +14,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:17 % YTD

EUR/USD 1,1164 +0,0% 1,1161 1,1177 +1,1%

EUR/JPY 161,00 +0,2% 160,61 159,77 +3,5%

EUR/GBP 0,8383 +0,0% 0,8381 0,8382 -3,4%

GBP/USD 1,3317 -0,0% 1,3319 1,3334 +4,6%

USD/JPY 144,22 +0,2% 143,89 142,97 +2,3%

USD/KRW 1.332,59 +0,2% 1.332,59 1.331,17 +2,7%

USD/CNH 7,0480 +0,0% 7,0457 7,0497 +2,0%

USD/HKD 7,7881 -0,0% 7,7908 7,7920 -0,3%

AUD/USD 0,6834 +0,4% 0,6806 0,6821 +0,4%

NZD/USD 0,6245 +0,2% 0,6235 0,6252 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 63.894,25 +1,7% 62.826,75 63.553,80 +46,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,64 71,00 +0,9% +0,64 +1,4%

Brent/ICE 75,09 74,49 +0,8% +0,60 -0,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.629,79 2.622,14 +0,3% +7,66 +27,5%

Silber (Spot) 31,13 31,18 -0,1% -0,05 +30,9%

Platin (Spot) 973,70 979,23 -0,6% -5,53 -1,8%

Kupfer-Future 4,28 4,29 -0,2% -0,01 +8,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

