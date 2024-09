MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai und Hongkong schwach

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich zum Start in die neue Woche keine einheitliche Tendenz erkennen lassen. Viele Anleger an den Börsen dürften sich derweil in Erwartung wichtiger Konjunkturdaten im Wochenverlauf zurückgehalten haben. Den Höhepunkt stellt dabei der US-Arbeitsmarktbericht für August dar, der erst am Freitag veröffentlicht wird. Positive Vorgaben der Wall Street, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird, stützten nicht. An den chinesischen Börsen ging es nach durchwachsen ausgefallenen Konjunkturdaten deutlicher nach unten.

Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie ist im August den vierten Monat in Folge gesunken, wenn auch nur leicht. Er hat sich damit noch etwas weiter nach unten von der Expansionsschwelle bei 50 Punkten entfernt. Der Index des Dienstleistungssektor verbesserte sich dagegen minimal auf 50,2. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex, der die Entwicklung bei kleineren Unternehmen abbildet, stieß auf 50,4 von 49,8 vor, verbesserte sich also in den Wachstumsbereich. "Es wird immer dringender, dass China die politische Unterstützung verstärkt und die effektive Umsetzung früherer Maßnahmen sicherstellt", kommentierte Wang Zhe, Volkswirt bei Caixin, die Zahlen.

In Schanghai sank der Composite-Index um 1,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gab im späten Handel um 1,8 Prozent nach, hatte aber am Freitag auch kräftig zugelegt. Verkauft wurden an den chinesischen Börsen Aktien von Immobilienunternehmen, nachdem China Vanke für das erste Halbjahr einen Nettoverlust ausgewiesen hatte. Die Aktie verbilligte sich um 5,4 Prozent. Ebenfalls in Hongkong stürzten New World Development nach einer Gewinnwarnung um 13,8 Prozent ab, Longfor verloren 4 Prozent. Poly Real Estate gaben in Schanghai um gut 3 Prozent nach.

Auch Autowerte wurden gegeben, trotz kräftig gestiegener Absatzzahlen bei E-Autos. Allerdings waren die höheren Verkaufszahlen staatlichen Anreizen zu verdanken. Beobachter wiesen ferner darauf hin, dass der verschärfte Wettbewerb zwischen den einzelnen Herstellern zu niedrigeren Verkaufspreisen und geringeren Gewinnmargen geführt habe. Li Auto büßten 4,6, Great Wall Motor 5,3 und 4,2 Prozent ein.

Autowerte in Tokio freundlich

In Tokio gab der Nikkei-225-Index anfängliche Gewinne von gut 1 Prozent fast vollständig ab und notierte zum Handelsschluss 0,1 Prozent höher bei 38.701 Punkten. Marktteilnehmer vermuteten Gewinnmitnahmen, nachdem der Index im frühen Handel erstmals seit einem Monat die Marke von 39.000 Punkten überwunden hatte. Sorgen um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Japan hätten einige Technologiewerte belastet, hieß es. Der zur gleichen Zeit am Freitag schwächere Yen stützte Aktien exportorientierter Unternehmen wie Toyota Motor (+0,8%), Honda (+1,4%) oder Mazda (+0,6%).

Der Kospi in Seoul legte um 0,3 Prozent zu. Die Exporte Südkoreas stiegen im August bereits den elften Monat in Folge, wenn auch nicht so stark wie erwartet.

In Sydney beendete der S&P/ASX-200 den Handel mit einem Plus von 0,2 Prozent. Rückenwind kam von den schwergewichteten Banken ANZ, Westpac, NAB und Commonwealth Bank, die zwischen 0,9 und 1,6 Prozent gewannen. Der Kurs von Woolworths stieg um 0,4 Prozent, nachdem der Supermarktbetreiber den Verkauf seiner restlichen Beteiligung an Endeavour für 383 Millionen australische Dollar angekündigt hat.

Rea Group verbilligten sich um 5,3 Prozent. Der Immobilienwerber erwägt ein Übernahmegebot für den britischen Wettbewerber Rightmove. News Corp, zu der das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, hält 61 Prozent an der Rea Group.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.109,90 +0,2% +6,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.700,87 +0,1% +15,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.681,00 +0,3% +1,0% 08:00

Schanghai-Comp. 2.811,21 -1,1% -5,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.661,70 -1,8% +5,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.235,10 -0,1% +24,0% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.464,11 +0,6% +6,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.675,18 -0,2% +15,4% 11:00

BSE (Mumbai) 82.636,18 +0,3% +14,4% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1062 +0,1% 1,1049 1,1079 +0,2%

EUR/JPY 161,80 +0,2% 161,45 160,58 +4,0%

EUR/GBP 0,8419 +0,1% 0,8414 0,8409 -3,0%

GBP/USD 1,3140 +0,1% 1,3133 1,3175 +3,2%

USD/JPY 146,27 +0,1% 146,13 144,94 +3,8%

USD/KRW 1.337,75 +0,5% 1.330,77 1.335,92 +3,1%

USD/CNY 7,1106 +0,2% 7,0944 7,0936 +0,2%

USD/CNH 7,1053 +0,2% 7,0890 7,0844 +2,0%

USD/HKD 7,7976 -0,0% 7,7982 7,7958 -0,2%

AUD/USD 0,6777 +0,2% 0,6766 0,6802 -0,5%

NZD/USD 0,6233 -0,2% 0,6247 0,6253 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 57.767,80 -1,0% 58.371,85 59.405,30 +32,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,19 73,55 -0,5% -0,36 +3,1%

Brent/ICE 76,48 76,93 -0,6% -0,45 +1,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.497,56 2.503,39 -0,2% -5,84 +21,1%

Silber (Spot) 28,46 28,86 -1,4% -0,40 +19,7%

Platin (Spot) 929,93 928,35 +0,2% +1,58 -6,3%

Kupfer-Future 4,16 4,17 -0,3% -0,01 +5,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

