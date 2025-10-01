Nikkei 225

44 500,79
-431,84
-0,96 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
01.10.2025 06:41:42

MÄRKTE ASIEN/Zinserhöhungsängste belasten Nikkei - Kein Handel in China

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Mittwoch keine einheitliche Tendenz ausmachen. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv, auch wenn dort nun die Schließung von Behörden droht, da der Haushaltsstreit im Kongress nicht fristgerecht beigelegt wurde.

Die Börsen in Hongkong und Festlandchina sind wegen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag geschlossen. Der Handel an den festlandchinesischen Börsen ruht wegen der "Goldenen Woche" bis einschließlich Mittwoch kommender Woche.

Zinserhöhungsängste drücken den Nikkei-225-Index in Tokio 1,0 Prozent ins Minus auf 44.503 Punkte. Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank, eine Umfrage unter heimischen Großunternehmen, zeugte von einer etwas besseren Stimmung im dritten Quartal. Nachdem sich Japan und die USA im Juli auf ein Handelsabkommen geeinigt hatten, haben die japanischen Unternehmen mehr Planungssicherheit gewonnen, was die Belastung durch höhere US-Zölle angeht. Volkswirte sehen in dem ermutigenden Tankan-Bericht einen Wegbereiter für Zinserhöhungen durch die Bank of Japan im Oktober.

In Sydney gibt der S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent nach. Das Wachstum des verarbeitenden Sektors in Australien hat sich zum Ende des dritten Quartals verlangsamt, der entsprechende Einkaufsmanagerindex verharrte allerdings über der Expansionsschwelle. Höhere Zölle hätten die Nachfrage gedämpft, heißt es dazu. Auf der Stimmung lasten nach Angaben von Beobachtern jedoch auch die als "falkenhaft" interpretierten Aussagen der Reserve Bank of Australia zu ihrem Zinsentscheid vom Dienstag.

Am Aktienmarkt in Seoul liegt der Kospi 0,8 Prozent im Plus, angeführt von Technologiewerten, die wiederum ihren US-Pendants nach oben folgen.

Fester tendiert der Aktienmarkt in Manila und zeigt sich damit unbeeindruckt von einem schweren Erdbeben in den Philippinen. Bei dem Beben in der Provinz Cebu sind nach bisherigen Erkenntnissen mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.814,80 -0,4% +8,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 44.503,06 -1,0% +12,9% 08:30

Kospi (Seoul) 3.451,89 +0,8% +43,9% 08:30

Shanghai-Comp. 3.882,78 +0,5% +15,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.855,56 +0,9% +32,7% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1744 0,1 1,1738 1,1747 +13,2%

EUR/JPY 173,70 0,1 173,54 173,88 +7,0%

EUR/GBP 0,8734 0,1 0,8728 0,8736 +5,5%

GBP/USD 1,3447 -0,0 1,3447 1,3447 +7,3%

USD/JPY 147,91 0,0 147,87 148,03 -5,5%

USD/KRW 1.406,27 0,1 1.404,32 1.402,19 -5,1%

USD/CNY 7,1215 0,2 7,1104 7,1135 -1,4%

USD/CNH 7,1376 0,1 7,1269 7,1295 -2,8%

USD/HKD 7,7820 -0,0 7,7823 7,7803 +0,2%

AUD/USD 0,6597 -0,2 0,6611 0,6604 +6,3%

NZD/USD 0,5793 -0,0 0,5794 0,5803 +3,2%

BTC/USD 114.520,25 0,3 114.175,95 113.962,40 +20,8%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,12 61,96 +0,3% +0,16 -12,1%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% +0,04 -10,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.861,00 3.856,35 +0,1% +4,65 +46,1%

Silber 47,06 46,6575 +0,9% +0,40 +62,5%

Platin 1.340,04 1.344,11 -0,3% -4,07 +55,9%

Kupfer 4,84 4,86 -0,3% -0,01 +17,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 00:42 ET (04:42 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NIKKEI 225 44 932,63 -0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:38 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
02:54 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.25 3. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Potenzieller US-Shutdown treibt Anleger um: US-Börsen zum Handelsende dennoch höher -- ATX schließt schwächer -- DAX letztlich im Plus -- Chinas Börsen gehen fester in die Feiertagspause
Am heimischen Aktienmarkt waren am Dienstag Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt ging es hingegen aufwärts. Die US-Börsen legten im Dienstagshandel moderat zu. Die Börsen in Asien fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen