MÄRKTE EUROPA/Aufwärtstrend im DAX hält - Rally bei Bayer

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es auch zum Wochenschluss nach oben. Damit sind die von dem Börsenbeben in Tokio ausgelösten Verluste an den globalen Börsen, die den DAX zum Beispiel vor zwei Wochen um rund 1.500 Punkte abstürzen ließen, nahezu wieder aufgeholt. Der DAX legt um 0,6 Prozent auf 18.284 Punkte zu. Dem DAX hilft dabei ein Kursplus von 11,2 Prozent in der Aktie von Bayer. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,5 Prozent auf 4.829 Zähler. Gesucht sind konsumnahe Autowerte (+1,1%). Hier könnte die Einführung der Zölle positiv nachwirken, die nun bewirken, dass die Zulassungen von E-Autos aus China im Juli gegenüber Juni europaweit deutlich zurückgekommen sind. Der Euro notiert weiterhin nahe der Marke bei 1,10 Dollar. Der kleine Verfall am Terminmarkt zeigt bisher kaum Wirkung.

Aus Sicht der Börsianer ist die aktuelle Kombination von Konjunkturzuversicht und gleichzeitigen Zinssenkungshoffnungen so etwas wie die beste aller Welten. "Die Daten, die wir in den letzten 24 Stunden gesehen haben, hätten nicht noch besser werden können", kommentiert Gina Bolvin von Bolvin Wealth Management Group denn auch und weiter: "Wir sind nicht in der Rezession und das Wirtschaftswachstum geht weiter".

Der guten Stimmung zuträglich ist außerdem, dass bislang ein iranischer Gegenschlag in Reaktion auf die Ermordung eines hohen Hamas-Führers in Teheran ausgeblieben ist. Hinter den Kulissen wird unter Einbezug der USA offenbar intensiv verhandelt.

Am Nachmittag zieht der Preis für Gold massiv an. Ein Grund ist bisher nicht bekannt, möglicherweise im Hinblick auf das Schlagzeilenrisiko mit Blick auf den Nahen Osten am Wochenende. Gold kostete im Hoch 2.492,57 Dollar je Unze, das alte Hoch lag bei 2.483,77 Dollar.

Bayer von Gerichtserfolg beflügelt

Für Käufe der Bayer-Aktie sorgt die Entscheidung eines Bundesberufungsgerichts in den USA zugunsten der Bayer-Tochter Monsanto und deren Unkrautvernichter Roundup, der in Verdacht steht, Krebs zu erregen. Dies dürfte sich positiv auf das Sentiment auswirken, heißt es von der DZ Bank. Allerdings seien keine Auswirkungen auf den Konsens zu erwarten. Das Gericht habe festgestellt, dass Klagen wegen angeblicher unterlassener Warnung auf Roundup-Produkten in einem Bundesstaat durch Bundesrecht ausgeschlossen seien. Diese Entscheidung sei eine Kernfrage in den Rechtsstreitigkeiten. Die positive Entscheidung unterstütze den Investment Case.

In Kopenhagen setzen Bavarian Nordic mit plus 17,8 Prozent ihre Rally fort dank eines Impfstoffs gegen Mpox, auch bekannt als Affenpockenvirus. Das Unternehmen hat nun bei der europäischen Pharmaaufsicht (EMA) Daten für eine erweiterte Anwendung vorgelegt. Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) hatte wegen der Ausbreitung des Virus in mehreren Regionen Afrikas am Mittwoch den Notstand erklärt. Kurz darauf wurde auch außerhalb des afrikanischen Kontinents ein erster Mpox-Fall der neuen Variante bekannt und zwar in Schweden.

Analysten sehen in Inditex (+2,2%) momentan einen gute Gelegenheit, zuzugreifen. Der Zara -Eigentümer Inditex bietet den Jefferies-Analysten zufolge in unsicheren Zeiten für Konsumgüteraktien eine attraktiv bewertete Zuflucht. Das Unternehmen habe sich in den letzten Jahren trotz eines schwierigen Umfelds gut entwickelt, unterstützt von seiner Marke Zara, die modische Kleidung zu attraktiven Preisen an erstklassigen Standorten anbietet. "Ein stabilisierendes europäisches Verbrauchsumfeld könnte ein zusätzlicher Grund sein, die Aktie zu kaufen", so Jefferies. Für die Analysten der Citi ist das Geschäftsmodell von Inditex aufgrund seiner "Demand Pull"-Strategie effektiv. Darunter wird verstanden, erst die Nachfrage der Kunden zu verstehen, um dann ein entsprechendes Produkt anzubieten.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.832,22 +0,5% 24,45 +6,9%

Stoxx-50 4.447,19 +0,1% 2,80 +8,6%

DAX 18.296,96 +0,6% 113,72 +9,2%

MDAX 24.810,97 +0,1% 24,35 -8,6%

TecDAX 3.346,34 +0,2% 6,24 +0,3%

SDAX 13.869,47 +0,2% 23,70 -0,7%

FTSE 8.310,09 -0,4% -37,26 +7,9%

CAC 7.437,11 +0,2% 13,74 -1,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,24 -0,02 -0,33

US-Zehnjahresrendite 3,89 -0,02 +0,01

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:10 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1003 +0,3% 1,0985 1,0987 -0,4%

EUR/JPY 162,70 -0,7% 163,65 163,63 +4,6%

EUR/CHF 0,9545 -0,3% 0,9573 0,9570 +2,9%

EUR/GBP 0,8525 -0,1% 0,8527 0,8539 -1,7%

USD/JPY 147,84 -1,0% 148,98 148,91 +4,9%

GBP/USD 1,2907 +0,4% 1,2883 1,2867 +1,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1673 -0,2% 7,1767 7,1768 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 57.834,95 +0,4% 58.297,35 59.654,20 +32,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,00 78,16 -1,5% -1,16 +7,9%

Brent/ICE 79,93 81,04 -1,4% -1,11 +6,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,42 39,65 -0,6% -0,23 +21,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.496,75 2.456,48 +1,6% +40,27 +21,1%

Silber (Spot) 28,45 28,43 +0,1% +0,02 +19,7%

Platin (Spot) 957,13 957,50 -0,0% -0,37 -3,5%

Kupfer-Future 4,11 4,15 -1,0% -0,04 +4,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

