MÄRKTE EUROPA/DAX eilt von Rekord zu Rekord

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen sind auch am Mittwoch nicht zu stoppen gewesen. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 18.477 Punkte, bei 18.511 wurde ein neues Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 rückte 0,3 Prozent auf 5.082 Zähler vor. Und die Chancen auf weiter steigende Kurse stehen gut: "Der nahende Quartals-Ultimo sollte die Stimmung stützen", so ein Marktteilnehmer einerseits. Fonds seien nach dem starken Auftaktquartal daran interessiert, möglichst hohe Aktienquoten auszuweisen. "Europa zeigt seit Wochen Relative Stärke, und ein Ende ist nicht in Sicht", hieß es. Verglichen mit dem US-Markt seien die europäischen Börsen günstig bewertet.

"Dieser Markt ist schwer zu beschreiben. Das war gestern bereits Allzeithoch Nummer 24 in diesem Jahr", so der Vermögensverwalter QC Partners andererseits. Die Stimmung am Markt sei unverändert gut. Auch wenn die Handelsvolumina am Vortag den zweiten Tag in Folge unterdurchschnittlich niedrig ausgefallen waren. Rekorde bei niedrigen Umsätzen könnten ein weiteres Warnsignal für ein mögliches Ende der Rally bedeuten. "Man darf und muss mittlerweile die Frage stellen, welche positiven Nachrichten jetzt noch kommen könnten, die bislang nicht in die Kurse eingepreist wurden."

Platzierung bei Monte dei Paschi di Siena

H&M legten in Stockholm 15,2 Prozent zu. Der Gewinn war im ersten Quartal viel höher ausgefallen als erwartet. Auch die Erwartungen an Umsatz und Margen hatte der schwedische Modehändler geschlagen. Im Gefolge stiegen Inditex um 2 Prozent. Der Stoxx-Einzelhandel führte mit einem Plus von 2,6 Prozent die Gewinnerliste unter den europäischen Branchen mit weiten Abstand an.

Einen Tag nach dem Brückenunglück waren Moeller-Maersk mit Aufschlägen von 1,5 Prozent wieder auf Erholungskurs. Ein von dem dänischen Logistiker gechartertes Containerschiff hatte die Brücke gerammt und zum Einsturz gebracht. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben. Analysten gehen davon aus, dass der finanzielle Schaden bzw. Entschädigungszahlungen, die auf die Dänen zukommen, versichert sind. Die Aktie von Moeller-Maersk hatte sich am Vortag teilweise stärker belastet gezeigt.

Eine Platzierung in Monte dei Paschi di Siena (MPS) wurde indes am Markt gut aufgenommen: Der italienische Staat hatte Aktien für 650 Millionen Euro verkauft und so seinen Anteil auf 26,7 von 38,2 Prozent gesenkt. Mit 4,15 Euro je Aktie war der Abschlag von 2,5 Prozent auf den Schlusskurs in Mailand nur gering. MPS verloren 1,3 Prozent auf 4,20 Euro.

DS Smith lagen 10,2 Prozent fester im Markt. Gleich mehrere Kaufinteressenten interessieren sich für den Verpackungshersteller. Nach Mondi hat nun auch International Paper Interesse an dem britischen Unternehmen bekundet. Analysten schlossen einen Bieterwettstreit nicht aus. AJ Bell empfahl Aktionären, nicht auf das erstbeste Gebot einzugehen.

Aroundtown nach Zahlen volatil

Aroundtown zeigten sich nach Zahlenausweis hochvolatil, nach Abgaben im frühen Handel schloss die Aktie 15,6 Prozent fester. Der Verlust aus dem vergangenen Jahr ist noch höher als erwartet ausgefallen, und bei der Dividende gehen die Aktionäre erneut leer aus. "Marktteilnehmer hoffen, dass das Unternehmen nach den Wertberichtigungen nun stille Reserven in den Büchern hat", so ein Händler. "Ob das so ist, wird erst die Zukunft zeigen", sagte er.

Börsenneuling Renk gewannen 10,9 Prozent. Der Auftragseingang war um 28,5 Prozent gegenüber Vorjahr gestiegen. Bei Rheinmetall (-1,8%) kam es dagegen zu Gewinnmitnahmen. Rational legten mit ihren Geschäftszahlen um 4,4 Prozent zu. Süss Microtec verloren nach dem Geschäftsbericht dagegen 3,3 Prozent, Jenoptik 3 Prozent. Die Kursverluste von Sartorius (-1,8%) waren laut Angaben aus dem Handel auf eine Studie der Deutschen Bank zurückzuführen. Dort heiße es, Sartorius werde vermutlich schwache Erstquartalszahlen am 18. April vorlegen. Die Kunden seien weiter dabei, ihre Lagerbestände abzubauen.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.081,74 +17,56 +0,3% +12,4%

Stoxx-50 4.415,44 +6,48 +0,1% +7,9%

Stoxx-600 511,75 +0,66 +0,1% +6,8%

XETRA-DAX 18.477,09 +92,74 +0,5% +10,3%

FTSE-100 London 7.931,98 +1,02 +0,0% +2,6%

CAC-40 Paris 8.204,81 +20,06 +0,2% +8,8%

AEX Amsterdam 879,10 +0,70 +0,1% +11,7%

ATHEX-20 Athen 3.406,83 -14,48 -0,4% +9,1%

BEL-20 Brüssel 3.832,99 +25,52 +0,7% +3,4%

BUX Budapest 64.830,30 -175,08 -0,3% +7,0%

OMXH-25 Helsinki 4.422,03 +6,15 +0,1% -2,2%

ISE NAT. 30 Istanbul 9.519,38 +1,25 +0,0% +18,7%

OMXC-20 Kopenhagen 2.669,49 -18,04 -0,7% +16,9%

PSI 20 Lissabon 6.222,03 +54,66 +0,9% -1,9%

IBEX-35 Madrid 11.111,30 +119,80 +1,1% +10,0%

FTSE-MIB Mailand 34.759,69 +71,52 +0,2% +14,3%

OBX Oslo 1.230,53 +3,35 +0,3% +3,1%

PX Prag 1.513,01 +23,13 +1,6% +7,0%

OMXS-30 Stockholm 2.537,37 -10,60 -0,4% +5,8%

WIG-20 Warschau 2.394,81 +7,17 +0,3% +2,2%

ATX Wien 3.523,44 +24,32 +0,7% +2,2%

SMI Zürich 11.705,71 +25,35 +0,2% +5,1%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,29 -0,06 -0,28

US-Zehnjahresrendite 4,18 -0,05 +0,30

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0824 -0,1% 1,0831 1,0828 -2,0%

EUR/JPY 163,78 -0,2% 164,28 164,05 +5,3%

EUR/CHF 0,9794 +0,0% 0,9798 0,9785 +5,6%

EUR/GBP 0,8568 -0,1% 0,8576 0,8576 -1,2%

USD/JPY 151,31 -0,1% 151,68 151,50 +7,4%

GBP/USD 1,2633 +0,0% 1,2628 1,2627 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2545 +0,1% 7,2572 7,2490 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 69.249,78 -1,4% 69.922,60 69.838,67 +59,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,17 81,62 -0,6% -0,45 +11,8%

Brent/ICE 85,77 86,25 -0,6% -0,48 +11,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,7 27,55 +0,5% +0,15 -13,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.192,65 2.178,42 +0,7% +14,23 +6,3%

Silber (Spot) 24,59 24,41 +0,7% +0,18 +3,4%

Platin (Spot) 898,34 906,10 -0,9% -7,76 -9,4%

Kupfer-Future 4,00 4,01 -0,2% -0,01 +2,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

