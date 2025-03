MÄRKTE EUROPA/DAX zurück in der Spur - Gold erstmals bei 3.000 Dollar

Von Herbert Rude

DOW JONES--Weiter nach oben geht es am Freitagmittag an den europäischen Börsen. Der DAX steigt um 1,5 Prozent auf 22.907 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 1,2 Prozent auf 5.390 Punkte an. "Damit hat der DAX den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen und ist zurück in der Spur", so ein Marktteilnehmer. Stützend wirkt ein Bericht im Handelsblatt mit Verweis auf Kreise. Danach sollen sich Union, SPD und Grüne offenbar auf ein Finanzpaket geeinigt haben.

Händler verweisen zudem auf die guten Vorlagen der chinesischen Börsen in der Hoffnung auf neue Stimuli aus Peking. Daneben setzen Marktteilnehmer auf eine Erholung an der Wall Street. Dort ist nach dem Nasdaq nun auch der S&P-500 mit einem Verlust von mehr als 10 Prozent in der aktuellen Abwärtswelle in den Korrekturmodus übergegangen. Die sich abzeichnende Lösung im Streit um die Schuldenobergrenze könnte vor dem Wochenende aber für Käufe sorgen, wenn auch möglicherweise nur von denjenigen, die am Terminmarkt auf fallende Kurse gesetzt haben und nun ihre Gewinne einstreichen.

Star des Tages ist allerdings der Goldpreis. Die Feinunze hat erstmals mehr als 3.000 Dollar gekostet, am Mittag liegt sie mit 2.997 Dollar wieder knapp darunter.

Auf der Gewinnerseite im DAX ganz oben liegen einmal mehr Rheinmetall, die um 5,9 Prozent auf 1.364 Euro steigen. Gewinner Nummer Zwei sind BASF mit einem Plus von 3,8 Prozent, dicht gefolgt von Heidelberg Materials, die als Profiteur des geplanten Schuldentopfs für die Infrastruktur gelten. Daimler Truck erholen sich nach guten Unternehmenszahlen um 2,8 Prozent.

Stützend für den Kurs von Daimler Truck wirkt die mit 1,90 Euro unveränderte Dividende. Auch sei der Auftragseingang einen Tick besser als befürchtet gewesen. "Ansonsten stehen Daimler und die gesamte Branche voll im Kreuzfeuer der erratischen US-Politik", sagt ein Händler. Im Fahrwasser erholen sich auch Traton deutlich um 4,0 Prozent.

BMW drehen ins Plus

Erwartet schwach sind die Zahlen von BMW für das vierte Quartal ausgefallen. "Bei allen Autoherstellern war das letzte Quartal schwach", sagt ein Händler. Daher überrasche es nicht, auch wenn der Markt wohl gehofft haben dürfte, dass die Marge im Autogeschäft besser als die Konsenserwartung von 5,5 Prozent hereinkomme. Nach anfänglichen Verlusten sind auch BMW ins Plus gedreht, der Kurs steigt um 0,6 Prozent.

Auch in der zweiten und dritten Reihe sind Aktien aus den Bereichen Rüstung und Infrastruktur gefragt. Hier steigen Bilfinger und Hochtief um 3 bis 4 Prozent, Hensoldt um 5 Prozent und Alzchem um 6 Prozent. Nach ihren finalen Zahlen können sich auch Bechtle kräftig um 6 Prozent erholen.

Für Dermapharm geht es nach anfänglichen Verlusten nun um 3,2 Prozent nach oben. Die vorläufigen Zahlen sind laut Jefferies zwar besser als erwartet ausgefallen, die Anleger stören sich aber am Ausblick. Diesen stufen die Analysten als konservativ ein. Für 2025 erwartet das SDAX-Unternehmen weiteres Ergebniswachstum, hält beim Umsatz aber auch einen leichten Rückgang für möglich.

In Zürich stehen Swiss Life nach ihren Zahlen stark unter Druck und verlieren 4,2 Prozent. In Paris brechen Kering um 10,5 Prozent ein, L'Oreal gewinnen dagegen 3,4 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.390,20 +1,2% +61,8% +9,5%

Stoxx-50 4.613,08 +0,6% +27,2% +6,3%

DAX 22.907,34 +1,5% +340,2% +13,9%

MDAX 29.020,58 +1,9% +550,5% +12,1%

TecDAX 3.743,26 +1,1% +40,0% +9,4%

SDAX 15.593,66 +2,4% +371,4% +11,6%

CAC 8.012,20 +0,9% +74,0% +8,2%

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Do, 17:09 % YTD

EUR/USD 1,0897 +0,4% 1,0853 1,0857 +5,2%

EUR/JPY 162,0620 +0,9% 160,5575 160,4750 -1,0%

EUR/CHF 0,9636 +0,6% 0,9580 0,9610 +2,7%

EUR/GBP 0,8423 +0,5% 0,8379 0,8392 +1,6%

USD/JPY 148,7145 +0,5% 147,9395 147,8020 -5,9%

GBP/USD 1,2938 -0,1% 1,2952 1,2939 +3,5%

USD/CNY 7,1716 +0,1% 7,1679 7,1669 -0,7%

USD/CNH 7,2343 -0,2% 7,2474 7,2452 -1,2%

AUS/USD 0,6305 +0,3% 0,6287 0,6290 +2,2%

Bitcoin USD 83.039,60 +2,1% 81.360,70 80.992,30 -10,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,02 66,55 +0,7% 0,47 +0,2%

Brent/ICE 70,44 70,15 +0,4% 0,29 -5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.997,39 2.987,00 +0,3% 10,39 +11,9%

Silber (Spot) 31,1 31,22 -0,4% -0,12 +9,4%

Platin (Spot) 909,4 921,06 -1,3% -11,66 +3,6%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2025 07:31 ET (11:31 GMT)