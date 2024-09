MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Meyer Burger brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Abgaben präsentieren sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Vor dem mit großer Spannung erwarteten Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank zeigen die Märkte die größtmögliche Zurückhaltung. Bis zum Fed-Entscheid am Abend um 20 Uhr MESZ dürfte sich daran nicht viel ändern, heißt es im Handel. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 18.711 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 4.846 nach unten. Am Devisenmarkt notiert der Euro mit 1,1136 Dollar wenig verändert.

Bei der US- Zinssenkung geht es nur um die Frage, ob diese 25 oder 50 Basispunkte betragen wird. Für Strategen ist dies überwiegend unwichtig, da die Fed eine kleine Senkung ausgleichen könne, indem sie für die nächste Sitzung bereits verbal weitere Schritte in den Raum stelle. Eine große Senkung um 50 Basispunkte wird von vielen sogar als negativ gesehen: Sie könnte signalisieren, dass die Fed auf einmal große Risiken für die Wirtschaft sieht.

Commerzbank will unabhängig bleiben

"Die Uneinigkeit über die zu erwartende Zinssenkung ist insgesamt so groß wie seit der Weltfinanzkrise nicht mehr", betont Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank: Unabhängig vom Ergebnis dürfte es deshalb nach der Bekanntgabe zu mehr Volatilität an den Märkten kommen. Senkt die Fed die Zinsen "nur" um 25 Basispunkte, würde dies die Märkte enttäuschen - und die US-Anleiherenditen sowie den US-Dollar anschieben und die Aktienmärkte zumindest kurzfristig bremsen.

Die Aktien der Commerzbank stehen weiter im Fokus, nachdem Finanzchefin Bettina Orlopp den Bund aufgefordert hat, seinen restlichen Anteil zu behalten. "Das versteht man als klares Signal, dass die Commerzbank ihre Selbstständigkeit nicht einfach an die Unicredit abtreten will", kommentiert ein Händler. Den Commerzbank-Kurs (+2,9%) stützt aber vor allem eine Hochstufung der Aktie. Barclays hat die Titel auf "Equalweight" nach "Underweight" erhöht.

DAX-Verlierer sind Sartorius mit Abgaben von 5,7 Prozent. Hier drückt eine Herunterstufung auf "Hold" von "Buy" durch Stifel. Die Aktien von BMW liegen dagegen mit 1,7 Prozent im Plus. Händler führen dies auf die Hochstufung der Citi auf "Neutral" nach "Sell" zurück.

Bei Campari geht der CEO

Die Aktien von Campari brechen zum zweiten Mal in einer Woche ein. Vergangenen Freitag lag es an der Warnung vor schwächeren Trends im US-Getränkemarkt, nun geht es 5,4 Prozent tiefer, nachdem CEO Matteo Fantacchiotti seinen Rücktritt angekündigt hat. Stifel spricht von zunehmender Unsicherheit mit Blick auf die Geschäftsentwicklung bei Campari.

Die Aktie des Solarherstellers Meyer Burger bricht um 11,1 Prozent ein. Das angeschlagene Unternehmen hat ein Umstrukturierungspaket vorgestellt. Neben Entlassungen in Deutschland verlassen auch der CEO und der CFO nun das Unternehmen, Liquidität soll auch durch den Verkauf von Vermögenswerten erzielt werden.

