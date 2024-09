MÄRKTE EUROPA/Zinszuversicht treibt Aktien weiter nach oben

FRANKFURT (Dow Jones)--Gestützt vom Zinssenkungszyklus auf beiden Seiten des Atlantiks haben die Börsen in Europa am Freitag weiter zugelegt. Bösianer setzen darauf, dass die Zentralbanken noch rechtzeitig mit Zinssenkungen begonnen haben bzw. beginnen werden, um einen deutlichen konjunkturellen Abschwung abzuwenden. Nach der bereits zweiten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank am Vortag dürfte die Fed am Mittwoch in ihren Zinssenkungszyklus einsteigen. In den USA nahmen derweil die Spekulationen wieder deutlich zu, dass die Fed doch einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte vornehmen könnte.

Der DAX kletterte um 1,0 Prozent auf 18.699 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legte um 0,6 Prozent auf 4.844 Punkte zu. Am Devisenmarkt legte der Euro auf 1,1080 Dollar zu, weil die US-Währung mit der Spekulation auf eine große US-Zinssenkung unter Druck geriet. Für den Euro sprach auch, dass Analysten es für unwahrscheinlich hielten, dass die EZB bereits im Oktober die Zinsen erneut senken wird.

DB Schenker wird dänisch

Der Kurs des dänische Logistikkonzern DSV legte um 1 Prozent noch etwas weiter zu, nachdem das Unternehmen den offiziellen Zuschlag für die Deutsche-Bahn-Logistiktochter Schenker für 14,3 Milliarden Euro erhalten hatte. Mit der Spekulation über ein erfolgreiches Gebot war der Kurs am Vortag bereits sehr stark gestiegen. Die Gewerkschaften machen sich nun Sorgen um die global 147.000 Mitarbeiter. Nach der Übernahme von Panalpina war es dort 2019 zu Massenentlassungen gekommen.

Siemens Energy setzten die Rally vom Vortag um weitere 9,4 Prozent fort. Die Analysten von HSBC und Goldman Sachs äußerten sich positiv zur Aktie. Bei Goldman Sachs verwies man dazu auch auf positive Rückschlüsse für den Bereich Power & Gas bei Siemens Energy nach neuen Nachrichten des US-Wettbewerbers GE Vernova. Das Unternehmen hatte am späten Mittwoch mitgeteilt, dass es in zwei seiner Geschäftsbereiche etwas besser laufe als erwartet.

Zalando führten nachrichtenlos die Gewinnerliste im DAX mit plus 10,3 Prozent an. Damit komme nach Hellofresh (+4,7%) die Aktie eines weiteren Unternehmens mit Online-Geschäftsmodell ins Laufen, hieß es dazu. Fresenius gewannen 2,4 Prozent dank einer Hochstufung auf "Overweight" durch JP Morgan. In der Schweiz profitierten Roche von der Erhöhung auf "Buy" durch die Bank of America und einer Medikamentenzulassung in den USA und legten um 0,6 Prozent zu.

In Paris sackten Worldline mit gleich zwei schlechten Nachrichten um 14 Prozent ab. CEO Gilles Grapinet verlässt überraschend den Zahlungsdienstleister. Zudem senkte Worldline erneut die Jahresprognose.

Die Aktie des französischen Mischkonzerns Bollore stieg um 4,8 Prozent. Das komplexe Geflecht aus Firmenbeteiligungen und Tochtergesellschaften soll vereinfacht werden. "Das könnte für bessere Transparenz sorgen und bisher versteckt Werte heben", sagte ein Händler. Das Firmengeflecht sei bisher schwer zu bewerten.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.843,99 +29,91 +0,6% +7,1%

Stoxx-50 4.424,72 +22,23 +0,5% +8,1%

Stoxx-600 515,95 +3,87 +0,8% +7,7%

XETRA-DAX 18.699,40 +181,01 +1,0% +11,6%

FTSE-100 London 8.278,92 +37,95 +0,5% +6,6%

CAC-40 Paris 7.465,25 +30,18 +0,4% -1,0%

AEX Amsterdam 899,60 +6,35 +0,7% +14,3%

ATHEX-20 Athen 3.441,14 +31,91 +0,9% +10,2%

BEL-20 Brüssel 4.245,21 +28,46 +0,7% +14,5%

BUX Budapest 73.003,59 +662,76 +0,9% +20,4%

OMXH-25 Helsinki 4.508,35 +31,40 +0,7% -1,4%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.659,48 +168,65 +1,6% +32,9%

OMXC-20 Kopenhagen 2.778,01 +24,13 +0,9% +21,7%

PSI 20 Lissabon 6.792,47 +46,05 +0,7% +6,9%

IBEX-35 Madrid 11.540,20 +140,00 +1,2% +14,2%

FTSE-MIB Mailand 33.568,47 +114,69 +0,3% +10,2%

OBX Oslo 1.318,27 +9,99 +0,8% +10,4%

PX Prag 1.580,46 +2,91 +0,2% +11,8%

OMXS-30 Stockholm 2.525,18 +14,64 +0,6% +5,3%

WIG-20 Warschau 2.336,62 +42,30 +1,8% -0,3%

ATX Wien 3.602,79 +20,21 +0,6% +3,8%

SMI Zürich 12.037,28 +54,94 +0,5% +8,1%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,15 -0,00 -0,42

US-Zehnjahresrendite 3,66 -0,02 -0,22

DEVISEN zuletzt +/- % Fr., 8:05 Do, 17:33 % YTD

EUR/USD 1,1082 +0,1% 1,1082 1,1035 +0,3%

EUR/JPY 155,94 -0,7% 156,14 157,13 +0,2%

EUR/CHF 0,9397 -0,3% 0,9414 0,9421 +1,3%

EUR/GBP 0,8439 +0,0% 0,8430 0,8440 -2,7%

USD/JPY 140,69 -0,8% 140,89 142,39 -0,1%

GBP/USD 1,3133 +0,1% 1,3146 1,3076 +3,2%

USD/CNH (Offshore) 7,0987 -0,3% 7,1026 7,1320 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 59.736,80 +3,1% 57.916,00 57.751,00 +37,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,23 68,97 +0,4% +0,26 -2,5%

Brent/ICE 72,37 71,97 +0,6% +0,40 -3,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,75 35,25 +1,4% +0,50 +6,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.583,42 2.559,02 +1,0% +24,40 +25,3%

Silber (Spot) 30,89 29,88 +3,4% +1,01 +29,9%

Platin (Spot) 1.004,83 982,00 +2,3% +22,83 +1,3%

Kupfer-Future 4,17 4,13 +0,9% +0,04 +5,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2024 12:28 ET (16:28 GMT)