MÄRKTE USA/Börsen nach Inflationsdaten mit leichten Abgaben erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften am Donnerstag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen rund 0,3 Prozent im Minus. Gesprächsthema sind die bereits vor Handelsbeginn veröffentlichten Verbraucherpreise für September. Diese erhöhten sich in der Gesamtrate gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 2,4 (Vormonat: 2,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von nur 0,1 Prozent und einer Jahresteuerung von nur 2,3 Prozent gerechnet. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen indessen um 0,3 Prozent auf Monats- und um 3,3 (Vormonat: 3,2) Prozent auf Jahressicht. Hier wurde mit einer monatliche Rate von 0,2 Prozent und eine Jahresrate von 3,2 Prozent gerechnet.

Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist mit 258.000 indessen deutlicher gestiegen als erwartet, was auf eine Abkühlung am Arbeitsmarkt hindeutet. Ökonomen hatten nur mit 230.000 gerechnet.

Am Markt erwartet man jedoch nicht, dass die Daten Auswirkungen auf den Zinssenkungskurs der US-Notenbank haben wird. Denn der jüngste US-Arbeitsmarktbericht hatte zuletzt den Eindruck untermauert, dass die US-Wirtschaft weiterhin solide dasteht. Mittlerweile wird für die November-Sitzung der Fed nur noch mit einem kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte nach unten gerechnet.

Dollar etwas leichter - Ölpreise steigen wieder

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar von den Inflationsdaten wenig bewegt. Der Dollarindex tritt nahezu auf der Stelle. Am Anleihemarkt notieren die Renditen ebenfalls wenig verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt leicht um 0,1 Basispunkte auf 4,06 Prozent.

Die Ölpreise steigen wieder etwas an, nachdem sie zuletzt nachgegeben hatten. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 1,5 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf Sorgen vor einer Ausweitung des Nahostkonflikts. "Die weitere Entwicklung der Preise wird davon abhängen, wie Israel reagiert", so Marktstratege Warren Patterson von ING. "Eine ähnliche Reaktion wie auf den iranischen Angriff im April würde wahrscheinlich dazu führen, dass die Risikoprämie schließlich zu erodieren beginnt und die Fundamentaldaten wieder in den Vordergrund rücken." Ein israelischer Angriff auf iranische Ölanlagen hätte indessen erhebliche Auswirkungen auf die globalen Märkte.

Delta Air Lines mit deutlichen Abgaben

Unter den Einzelwerten gibt die Aktie von Delta Air Lines vorbörslich um 1,8 Prozent nach. Die Fluggesellschaft hat im dritten Quartal die Markterwartungen knapp verfehlt.

Toronto-Dominion geben um 4,6 Prozent nach. Die kanadische Bank wird voraussichtlich rund 3 Milliarden Dollar an Bußgeldern zahlen und ihre Geschäftstätigkeit in den USA einschränken müssen als Teil eines Vergleichs wegen Vorwürfen der Geldwäsche, wie das Wall Street Journal berichtet.

Aktien aus dem Versicherungssektor wie Allstate (+0,9%), Progressive (+0,9%) oder Everest (+0,3%), die sich am Vortag von jüngsten Verlusten erholt hatten, sind weiter gefragt. Der Hurrikan Milton ist in der Nacht mit dem Auf-Land-Treffen in Florida auf die Kategorie 3 abgestuft worden und seitdem sogar noch zwei weitere Stufen nach unten. Entsprechend könnten befürchtete Schäden geringer ausfallen als zunächst angenommen.

