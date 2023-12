MÄRKTE USA/Etwas fester - Rekordjagd geht weiter

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street setzt sich auch zur Wochenmitte die Rekordjagd fort. Während der Dow-Jones-Index den sechsten Handelstag in Folge ein neues Alllzeithoch markiert, klettern S&P-500 und der Nasdaq-Composite auf neue Jahreshochs. Weiterhin stützt die Zinsssenkungsspekulation angesichts einer nachgebenden Inflation das Sentiment. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der US-Notenbank im März liegt aktuell bei 70 Prozent. Allerdings sei der Markt hier schon sehr weit vorausgeeilt, heißt es.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 0,1 Prozent auf 37.584 Punkte. Für den S&P-500 und Nasdaq-Composite geht es um 0,1 bzw. 0,2 Prozent nach oben.

Händler hoffen allerdings auf eine notwendige Konsolidierung. Dafür spricht auch eine Umfrage der Bank of America (BoA). Derzufolge sind Fondsmanager aktuell so optimistisch gestimmt wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Das spricht eher gegen weitere Aufschläge. Auf die Stimmung drücken auch schwache Zweitquartalszahlen von Fedex. Das Logistikunternehmen gilt als Konjunkturbarometer. Der Kurs bricht um 11,1 Prozent ein.

Bei den veröffentlichten Konjunkturdaten hat sich die Stimmung unter den US-Verbrauchern im Dezember weiter aufgehellt. Auch die Indizes für die Einschätzung der aktuellen Lage und für die Erwartungen verbesserten sich. Die Verkäufe bestehender Häuser legten im November stärker zu als gedacht.

Ölpreise weiter mit Rückenwind

Die Ölpreise legen mit den Entwicklungen im Roten Meer weiter zu. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 0,9 Prozent. Die USA wollen nun eine militärische Allianz ins Leben rufen, die die freie Schifffahrt im Roten Meer durchsetzen soll. Anleger befürchten daher eine weitere Eskalation und steigende Transportkosten. "Die Angriffe im Roten Meer sind nach dem Niedrigwasser im Panamakanal und dem Zusammenbruch des Getreideabkommens im Schwarzen Meer die dritte große Störung des Seeverkehrs in diesem Jahr", sagt Ökonomin Caroline Bain von Capital Economics. Die wöchentlichen Öllagerbestände sind in den USA entgegen den Erwartungen gestiegen.

Am Anleihemarkt geben die Rentenrenditen erneut leicht nach. Laut Bank of America bleiben Fondsverwalter bei Rentenpapieren übergewichtet. 89 Prozent dieser Anleger glauben an fallende Kurzfristzinsen innerhalb der nächsten zwölf Monate - ein Rekordwert. Die Zinssenkungsfantasien treibt Anleger weiterhin in den Rentenmarkt. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 1,6 Basispunkte auf 3,91 Prozent.

Der Dollar erholt sich leicht von seinen Vortagesabgaben, der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent. Bei den Zinssenkungsspekulationen sei der Greenback der Entwicklung bereits weit vorausgeeilt, heißt es.

Der Goldpreis gibt dagegen seine Vortagesgewinne wieder ab. Der Preis für die Feiunze reduziert sich um 0,3 Prozent auf 2.034 Dollar. Damit liegt das Edelmetall aber weiterhin deutlicher über der wichtigen Marke von 2.000 Dollar.

Steelcase enttäuscht

Unter den Einzelaktien geht es für Steelcase um 10,7 Prozent abwärts. Beim Büromöbelhersteller enttäuschen Umsatzentwicklung und -erwartung.

Worthington Enterprises meldet für das zweite Quartal einen Umsatzrückgang, zugleich aber auch einen Gewinnanstieg. Der Kurs legt um 0,4 Prozent zu. Kulr Technology kündigt eine Kapitalerhöhung an. Die Aktie des Experten für Wärmemanagementtechnologie stürzt darauf um 28,8 Prozent ab.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.583,73 +0,1% 25,81 +13,4%

S&P-500 4.771,10 +0,1% 2,73 +24,3%

Nasdaq-Comp. 15.038,63 +0,2% 35,40 +43,7%

Nasdaq-100 16.829,91 +0,1% 18,06 +53,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,39 -5,1 4,44 -3,4

5 Jahre 3,90 -3,8 3,94 -9,9

7 Jahre 3,94 -1,9 3,96 -3,1

10 Jahre 3,91 -1,6 3,93 3,4

30 Jahre 4,04 -0,1 4,04 7,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:50 Uhr Di, 17:03 % YTD

EUR/USD 1,0955 -0,3% 1,0958 1,0985 +2,4%

EUR/JPY 157,51 -0,3% 157,46 158,02 +12,2%

EUR/CHF 0,9438 -0,2% 0,9440 0,9445 -4,6%

EUR/GBP 0,8652 +0,3% 0,8618 0,8622 -2,2%

USD/JPY 143,78 -0,1% 143,69 143,85 +9,7%

GBP/USD 1,2660 -0,6% 1,2715 1,2741 +4,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1471 +0,3% 7,1365 7,1229 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 43.514,31 +2,8% 42.820,36 42.528,34 +162,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,63 73,94 +0,9% +0,69 -2,2%

Brent/ICE 79,90 79,23 +0,8% +0,67 -1,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,575 33,50 +0,2% +0,08 -60,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.034,35 2.040,33 -0,3% -5,98 +11,5%

Silber (Spot) 24,32 24,10 +0,9% +0,22 +1,5%

Platin (Spot) 965,45 962,50 +0,3% +2,95 -9,6%

Kupfer-Future 3,91 3,90 +0,2% +0,01 +2,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

