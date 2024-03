MÄRKTE USA/Gut behauptet - Hoffen auf Inflationsdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street holt ihre Vortagesverluste am Dienstag mehr oder weniger wieder auf. Der Dow-Jones-Index steigt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,2 Prozent auf 39.410 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen ebenfalls um je 0,2 Prozent an. Die Renditen am Rentenmarkt steigen kaum noch und helfen somit dem Aktienmarkt etwas. Anleger befinden sich vor wichtigen, für Karfreitag angekündigten Daten in einer Zwickmühle. Denn da die US-Börsen an Karfreitag geschlossen bleiben, können Anleger erst am Montag auf den Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) - ein von der US-Notenbank bevorzugtes Preismaß - reagieren.

Daher dürften sich Investoren in der laufenden Woche nur schwerlich aus der Deckung locken lassen. Denn der PCE-Index könnte die Erwartungen an den künftigen Zinskurs der Fed erneut ins Wanken bringen. "In diesem Zusammenhang würde eine 'Entwarnung' bedeuten, dass die Inflationsdaten die Konsenserwartungen erfüllen oder niedriger ausfallen als erwartet", urteilen die SPI-Analysten. Höhere Werte dürften dagegen Zinsängste schüren und die Börse somit belasten.

Der Auftragseingang langlebiger Güter ist derweil besser als gedacht ausgefallen, allerdings stammen die Daten aus dem Februar und dürften an den Zinshoffnungen somit wenig ändern. "Die Konjunktur läuft, Überhitzungserscheinungen zeigt sie nicht", sagt ein Marktteilnehmer. Der Index des Verbrauchervertrauens verfehlte dagegen die Konsensschätzung von Ökonomen.

Renditen mit Daten leicht nach oben

Am Rentenmarkt steigen die Renditen ganz leicht mit den positiven Daten. Die Zinssenkungsfantasien blieben aber intakt, heißt es. Analysten sprechen auf dem aktuellen Niveau von einer attraktiven Gelegenheit einer Wiederanlage bei fällig gewordenen Anleihen.

Der Dollarindex legt um 0,1 Prozent zu. Die Währungsexperten von Danske sehen für die nächste Zukunft jedoch Spielraum nach unten. Zur Begründung verweisen sie auf sinkende globale Realzinsen, weniger wirtschaftliche Überraschungen aus den USA und einen starken Anstieg der aggregierten Positionierung am Markt, die auf einen steigenden Dollar setze. Am Erdölmarkt tut sich wenig, Gold liegt etwas im Plus dank der umgehenden Zinssenkungsfantasien.

Krispy Kreme ziehen an - Trump-Aktie könnte weiter durchstarten

McDonald's (-0,1%) wird künftig in seinen Restaurants in den USA Donuts von Krispy Kreme verkaufen. Dies ist eine Erweiterung der Partnerschaft der beiden Unternehmen und ein Glücksfall für den Donut-Hersteller. Die Krispy-Kreme-Aktie klettert um 28 Prozent.

Ampco-Pittsburgh verbuchte unerwartet hohe Verluste, der Kurs stürzt um 12,7 Prozent ab. Nach positiven klinischen Studien zu einem Hoffnungsträger schießen Stoke Therapeutics um rund 70 Prozent nach oben. Nach schwachem Geschäftsausweis fallen BuzzFeed um etwa 4 Prozent.

Der US-Wahlkampf erfasst auch die Wall Street. Denn die Hausse des Börsenmantels (SPAC) Digital World Acquisition dauert an, das Papier steigt um weitere 16 Prozent. Die Fusion des ursprünglich leeren Börsenmantels mit der App-Mutter des früheren US-Präsidenten Donald Trump ist abgeschlossen. Daher geht die Aktie erstmals unter dem Namen Trump Media & Technology, der Mutter von Truth Social, an den Start. Im Handel ist zu vernehmen, dass die Nachfrage auf Trump-Anhänger zurückzuführen sei. Mit der wirtschaftlich schwachen Entwicklung der Gesellschaft hätten die Bewertung und die jüngste Hausse nichts zu tun.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.410,22 +0,2% 96,58 +4,6%

S&P-500 5.228,17 +0,2% 9,98 +9,6%

Nasdaq-Comp. 16.418,20 +0,2% 33,73 +9,4%

Nasdaq-100 18.311,13 +0,2% 34,06 +8,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,61 -2,0 4,63 18,6

5 Jahre 4,25 +1,5 4,23 24,6

7 Jahre 4,26 +0,3 4,25 28,6

10 Jahre 4,25 +1,0 4,24 37,1

30 Jahre 4,41 -0,2 4,41 44,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:49 Mo, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0830 -0,1% 1,0843 1,0835 -1,9%

EUR/JPY 164,12 +0,0% 164,08 164,18 +5,5%

EUR/CHF 0,9786 +0,4% 0,9766 0,9736 +5,5%

EUR/GBP 0,8575 -0,0% 0,8571 0,8572 -1,2%

USD/JPY 151,54 +0,1% 151,33 151,52 +7,6%

GBP/USD 1,2630 -0,0% 1,2651 1,2641 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2489 -0,1% 7,2495 7,2483 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 69.797,58 -0,8% 71.139,17 69.644,73 +60,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,89 81,95 -0,1% -0,06 +12,8%

Brent/ICE 86,45 86,75 -0,3% -0,30 +12,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,365 28,06 -2,5% -0,69 -14,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.177,61 2.172,15 +0,3% +5,46 +5,6%

Silber (Spot) 24,52 24,67 -0,6% -0,15 +3,1%

Platin (Spot) 908,63 904,30 +0,5% +4,33 -8,4%

Kupfer-Future 4,01 4,02 -0,2% -0,01 +2,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

