MÄRKTE USA/Seitwärts in ruhigem Handel - Tesla auf Sechsmonatshoch

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Wie am Vortag tut sich auch am Dienstag an den US-Börsen in der Breite eher wenig. Die Indizes pendeln in engen Grenzen um ihre Vortagesstände, wobei ein leicht positiver Grundton herrscht. Zur Mittagszeit liegt der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent zurück bei 39.143 Punkten. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes liegen knapp in positivem Terrain. Das Geschäft ist angesichts des Unabhängigkeitsfeiertags am 4. Juli und des deswegen am Mittwoch verkürzten Handels von Zurückhaltung geprägt. Dazu trägt auch bei, dass mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag ein besonders wichtiges Konjunkturdatum auf dem Terminkalender steht.

Unterdessen ist die Zahl der offenen Stellen in den USA im Mai höher als erwartet ausgefallen. Das signalisiert einen robusten Arbeitsmarkt und spricht damit eher gegen sinkende Zinsen.

US-Notenbankchef Jerome Powell sagte derweil in einer Frage-und-Antwort-Runde beim EZB-Zentralbanksymposium im portugiesischen Sintra, dass die Inflation nach einem Aufbäumen zu Beginn des Jahres wieder auf dem Rückzug ist. Ob dies ausreiche, eine Zinssenkung zu rechtfertigen, dazu ließ er sich nicht aus. "Wir wollen zuversichtlicher sein, dass sich die Inflation nachhaltig nach unten bewegt, bevor wir mit einer Lockerung der Politik beginnen", betonte der Notenbanker.

Die Renditen am Anleihemarkt kommen nach den jüngsten Aufschlägen leicht zurück. Die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im September liegt aktuell bei knapp 70 Prozent, etwas höher als am Vortag. Am Devisenmarkt tut sich wenig, der Euro wird mit 1,0740 Dollar gehandelt.

Tesla verkauft weniger, übertrifft aber Erwartung

Die Tesla-Aktie baut ihre kräftigen Vortagesgewinne beschleunigt aus, sie steigt um knapp 9 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Januar. Der Elektroautohersteller hat die Absatzzahlen für das zweite Quartal präsentiert. Sie sind besser ausgefallen als von Analysten erwartet, auch wenn der Absatz weltweit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,8 Prozent sank und es der zweite Rückgang in Folge war. Gut kommt auch an, dass Tesla bei den Auslieferungen den schärfsten Rivalen BYD erneut hinter sich ließ, auch wenn BYD seine Auslieferungen steigern konnte.

Arzneimittelaktien werden eher verkauft, nachdem US-Präsident Joe Biden den dänischen Arzneimittelhersteller Novo Nordisk aufgefordert hat, die US-Listenpreise für Wegovy und Ozempic, die Blockbuster-Medikamente gegen Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes, "erheblich zu senken". Zugleich fordert er eine Ausweitung des Medicare-Programms zur Aushandlung von Medikamentenpreisen, ein Element des Inflationsbekämpfungsgesetzes. Eli Lilly geben um 1,7 Prozent nach, Pfizer um 1,3 und Merck & Co um 0,5 Prozent.

Ölpreise stagnieren auf Zweieinhalbmonatshoch

Die Ölpreise stagnieren nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag auf Zweieinhalbmonatshochs. Der Treiber des jüngsten Anstiegs waren Spekulationen auf einen starken Reiseverkehr im Sommer und zum Unabhängigkeitsfeiertag, die zunehmenden Spannungen zwischen Israel und Libanon und der Beginn der Hurrikan-Saison.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.142,60 -0,1% -26,92 +3,9%

S&P-500 5.477,10 +0,0% 2,01 +14,8%

Nasdaq-Comp. 17.907,16 +0,2% 27,86 +19,3%

Nasdaq-100 19.858,81 +0,2% 46,59 +18,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,73 -1,6 4,75 31,2

5 Jahre 4,40 -2,2 4,42 39,8

7 Jahre 4,41 -2,3 4,43 44,1

10 Jahre 4,45 -1,7 4,46 56,6

30 Jahre 4,63 -0,2 4,63 65,9

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17:03 % YTD

EUR/USD 1,0736 -0,0% 1,0734 1,0727 -2,8%

EUR/JPY 173,44 +0,0% 173,55 173,45 +11,5%

EUR/CHF 0,9714 +0,2% 0,9701 0,9699 +4,7%

EUR/GBP 0,8470 -0,2% 0,8492 0,8484 -2,4%

USD/JPY 161,54 +0,0% 161,70 161,69 +14,7%

GBP/USD 1,2676 +0,2% 1,2638 1,2644 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3081 +0,0% 7,3084 7,3048 +2,6%

Bitcoin

BTC/USD 61.846,62 -2,0% 62.967,44 62.822,48 +42,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,29 83,38 -0,1% -0,09 +16,2%

Brent/ICE 86,69 86,60 +0,1% +0,09 +14,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,68 33,45 +0,7% +0,23 +4,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.325,02 2.332,05 -0,3% -7,04 +12,7%

Silber (Spot) 29,46 29,48 -0,1% -0,02 +23,9%

Platin (Spot) 999,70 981,30 +1,9% +18,40 +0,8%

Kupfer-Future 4,44 4,43 +0,2% +0,01 +13,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2024 12:14 ET (16:14 GMT)