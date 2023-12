MÄRKTE USA/Wall Street dank Preisdaten im Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Erholungstag verbucht die Wall Street am Freitag leichte Aufschläge zum Handelsbeginn - gestützt durch positive Preisdaten. Der Dow-Jones-Index stagniert gebremst von Nike im frühen Geschäft bei 37.400 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite steigen um jeweils 0,3 Prozent. Die vorweihnachtliche Ruhe am letzten Handelstag in den USA vor der Weihnachtspause (der Rentenmarkt schließt bereits um 20:00 Uhr MEZ) bis Dienstag wird auch nicht durch frische Daten beeinträchtigt. Denn der im Rahmen der persönlichen Ausgaben und Einkommen für November veröffentlichte PCE-Preisindex hat auf Monatssicht in der Kernrate die Erwartungen getroffen, auf Jahressicht fiel er einen Tick schwächer aus.

"Damit werden die Erwartungen sinkender US-Zinsen untermauert", kommentiert ein Händler. Die Kennziffer gilt als das Preismaß, welches von der US-Notenbank am stärksten zur Beurteilung der Inflation beachtet wird. Nachdem die Spekulation auf 2024 deutlich sinkende Zinsen den Zinsprognosen der US-Notenbank enteilt ist, hätte eine deutlichere Abweichung des PCE-Preisindex für stärkere Bewegungen sorgen können - insbesondere wenn er höher ausgefallen wäre als erwartet. Denn hätte Korrekturbedarf - bei Aktien und Anleihen bestanden.

Gleichwohl kommen die Renditen in einer ersten Reaktion etwas von ihren Tagestiefs zurück. Denn der gleichzeitig veröffentlichte Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter ist im November überraschend stark gestiegen. Dies untermauert die Hoffnung auf eine "weiche Landung" der US-Konjunktur trotz des Zinsanstieges. Händler wollen die Bewegungen aber nicht überbewerten und verweisen auf das Jahresendgeschäft mit kleinen Anpassungen, zumal die Renditen auch schon wieder zurückfallen.

Nike enttäuscht

Auf die Stimmung drückt indes der Geschäftsbericht von Nike, die Aktie bricht um 11,7 Prozent ein. Der Sportartikelhersteller schlug zwar im zweiten Geschäftsquartal die Gewinnerwartungen, kündigte aber auch einen Sparplan im Umfang von 2 Milliarden und Restrukturierungskosten von 400 bis 450 Millionen Dollar für das laufende Quartal an. Zudem rechnet Nike nur noch mit einem Umsatzanstieg von 1 Prozent für das im Mai endende Gesamtjahr, während zuvor ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich veranschlagt worden war. Im laufenden Quartal soll der Umsatz sogar sinken.

Erdöl wird derweil teurer. Die Preise werden erneut von Sorgen über die Entwicklung im Roten Meer getrieben. Es drohen steigende Transportkosten wegen der längeren Ausweichrouten der Tanker, die der Bedrohung durch die jeminitischen Huthi-Rebellen entgehen wollen. Zudem befürchten Anleger Lieferengpässe.

Der Dollar bleibt mit den Zinssenkungsfantasien schwach, der Dollar-Index verliert weitere 0,3 Prozent. Gold verteuert sich dank des schwachen Dollar und der Zinsspekulation.

Nike-Wettbewerber unter Druck

Unter den Einzelaktien verlieren die des Nike-Wettbewerbers Under Armour im Sog 5,8 Prozent. Rocket Lab schießen um 16,5 Prozent nach oben, das Unternehmen hat einen Großauftrag erhalten. Berkshire Hathaway hat Aktien von Occidental Petroleum erworben, der Kurs steigt um 1,7 Prozent.

AAR verzeichnete in seinem Berichtsquartal einen leicht gestiegenen Gewinn, der Luftfahrtdienstleister verfehlte aber die Schätzungen der Analysten. Der Kurs büßt 5,3 Prozent ein. Mission Produce teilte mit, dass es im laufenden Quartal aufgrund einer geringen mexikanischen Ernte mit einem etwas geringeren Avocado-Volumen und einem leichten Rückgang des Verkaufspreises rechnet. Der Markt quittiert das mit einem Minus von 3,8 Prozent.

Der Kauf von U.S. Steel durch Nippon Steel verdient laut US-Regierungsstellen aufgrund seiner potenziellen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit und die Versorgungsketten eine "ernsthafte Prüfung". Der Kurs verliert 0,4 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.399,78 -0,0% -4,57 +12,8%

S&P-500 4.761,79 +0,3% 15,04 +24,0%

Nasdaq-Comp. 15.015,99 +0,3% 52,12 +43,5%

Nasdaq-100 16.810,88 +0,3% 53,47 +53,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,33 -0,3 4,33 -8,8

5 Jahre 3,86 -1,0 3,87 -14,2

7 Jahre 3,88 -2,5 3,90 -9,3

10 Jahre 3,86 -2,7 3,89 -2,1

30 Jahre 4,00 -2,6 4,03 3,4

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:55 Uhr Do, 17:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1031 +0,2% 1,0997 1,0992 +3,1%

EUR/JPY 156,60 +0,0% 156,46 156,23 +11,6%

EUR/CHF 0,9405 -0,2% 0,9423 0,9415 -5,0%

EUR/GBP 0,8668 -0,1% 0,8665 0,8683 -2,1%

USD/JPY 141,97 -0,2% 142,28 142,11 +8,3%

GBP/USD 1,2727 +0,4% 1,2691 1,2658 +5,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1454 +0,0% 7,1538 7,1435 +3,1%

Bitcoin

BTC/USD 43.480,35 -1,1% 44.004,06 43.860,37 +161,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,56 73,89 +0,9% +0,67 -2,3%

Brent/ICE 80,19 79,39 +1,0% +0,80 -1,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,4 34,42 -0,1% -0,02 -59,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.066,19 2.046,07 +1,0% +20,12 +13,3%

Silber (Spot) 24,49 24,48 +0,1% +0,02 +2,2%

Platin (Spot) 982,57 968,00 +1,5% +14,57 -8,0%

Kupfer-Future 3,92 3,92 +0,2% +0,01 +3,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2023 09:42 ET (14:42 GMT)