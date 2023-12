MÄRKTE USA/Wall Street etwas leichter - Alaska Air im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Gewinnen zum Wochenausklang ist die Wall Street mit leichten Abgaben in den Handel am Montag gestartet. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung 0,4 Prozent auf 36.104 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,8 Prozent nach unten und der Nasdaq-Composite büßt 1,1 Prozent ein.

Als Belastung erweist sich, dass der Rückenwind vom Rentenmarkt nicht anhält. Zuletzt mehrten sich die Stimmen, dass US-Anleihen überkauft seien. Immerhin ist beispielsweise die Zehnjahresrendite von knapp unter 5,00 Prozent im Oktober auf 4,24 Prozent bereits massiv gesunken vor dem Hintergrund von zunehmenden Spekulationen über sinkende Zinsen im kommenden Jahr. Aktuell zieht die Zehnjahresrendite um 7,4 Basispunte auf 4,27 Prozent an.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte Zinssenkungsspekulationen am Freitag in einer Rede nicht befeuert, sondern gesagt, es sei zu früh, darüber zu sprechen. Gleichwohl signalisierte er, dass zumindest der Zinserhöhungsprozess abgeschlossen sein dürfte. Am Markt war schon das eher taubenhaft angekommen.

Konjunkturseitig dürften die Impulse am Montag eher gering ausfallen. Kurz nach Handelsbeginn an der Wall Street steht die Bekanntgabe der Auftragseingänge der Industrie auf dem Terminkalender.

Änderungen im S&P-500 im Blick

Bei den Einzelwerten sorgen angekündigte Änderungen im S&P-500-Index bei den betreffenden Aktien für Bewegung. Im Zuge der regulären vierteljährlichen Überprüfung werden die Aktien von Uber Technologies, Jabil Circuits und Builders Firstsource in den viel beachteten Index aufgenommen. Platz machen müssen Sealed Air, Alaska Air und Solaredge Technologies. Die Uber-Aktie hatte in den vergangenen Wochen schon von entsprechenden Spekulationen profitiert. Der Kurs legt gleichwohl weiter zu um 3,7 Prozent. Für Jabil geht es dagegen um 0,9 Prozent nach unten, für Builders Firstsource um 1,0 Prozent aufwärts.

Alaska Air knicken um 17,4 Prozent ein, Sealed Air geben um 0,8 Prozent nach. Solaredge klettern dagegen um 1,8 Prozent. Alaska Air werden auch bewegt von der Nachricht, dass die Fluglinie eine Vereinbarung über den Kauf von Hawaiian Airlines im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar getroffen hat. Alaska Airlines und Hawaiian Airlines überschnitten sich auf nur 12 Strecken, sagten Führungskräfte und äußerten sich optimistisch, dass die Regulierungsbehörden den Deal genehmigen werden. Der Kurs von Hawaiian Holdings, Besitzer von Hawaiian Air, explodiert geradezu um 185 Prozent.

Gold vorübergehend auf Rekordhoch

Der Goldpreis hat am Morgen ein neues Rekordhoch bei gut 2.145 Dollar je Feinunze erreicht, fiel von dort aber wieder zurück. Hier hatten weiter die Spekulationen auf bald fallende Zinsen gestützt sowie der schwächelnde Dollar.

Der Greenback zeigt sich gegenwärtig fester, der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent. Teilnehmer sehen darin aber nur eine Gegenbewegung nach dem jüngsten Schwächetrend.

Der Ölpreis gibt etwas nach. Nach der Sitzung der Opec+ verlagert sich nun wieder mehr der Schwerpunkt auf das Thema Nachfrage. Hier bestehen Sorgen wegen des erwarteten Rückschlags in der Wirtschaftsaktivität in großen Ländern wie den USA oder China.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.104,33 -0,4% -141,17 +8,9%

S&P-500 4.559,06 -0,8% -35,57 +18,7%

Nasdaq-Comp. 14.151,41 -1,1% -153,63 +35,2%

Nasdaq-100 15.817,77 -1,1% -179,81 +44,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,65 +10,3 4,54 22,6

5 Jahre 4,22 +9,0 4,13 22,2

7 Jahre 4,29 +8,7 4,20 31,7

10 Jahre 4,27 +7,4 4,20 39,2

30 Jahre 4,44 +5,3 4,39 46,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:05 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0825 -0,6% 1,0867 1,0869 +1,1%

EUR/JPY 159,13 -0,3% 159,44 160,03 +13,4%

EUR/CHF 0,9472 +0,2% 0,9462 0,9461 -4,3%

EUR/GBP 0,8578 +0,1% 0,8574 0,8575 -3,1%

USD/JPY 147,02 +0,2% 146,68 147,21 +12,1%

GBP/USD 1,2619 -0,7% 1,2675 1,2675 +4,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1502 +0,3% 7,1424 7,1348 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 41.530,54 +3,6% 41.445,44 38.799,24 +150,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,48 74,07 -0,8% -0,59 -4,3%

Brent/ICE 78,36 78,88 -0,7% -0,52 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,79 43,88 -4,8% -2,09 -48,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.046,13 2.072,02 -1,2% -25,90 +12,2%

Silber (Spot) 24,90 25,48 -2,3% -0,58 +3,9%

Platin (Spot) 925,97 935,83 -1,1% -9,86 -13,3%

Kupfer-Future 3,84 3,91 -1,7% -0,07 +0,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2023 09:39 ET (14:39 GMT)