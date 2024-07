MÄRKTE USA/Wall Street mit Zinsdebatte auf Erholungskurs

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Talfahrt zur Wochenmitte mit der Stabilisierung am Vortag geht die Wall Street am Freitag auf Erholungskurs. Der Dow-Jones-Index gewinnt im frühen Handel 1,1 Prozent auf 40.385 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,9 bzw. 0,8 Prozent an. Die Umschichtungen aus Technologiewerten in andere Sektoren scheint sich umzukehren, der Halbleiterindex im S&P-500 steigt um 1,8 Prozent.

Nach den politischen Kapriolen und der Enttäuschung über wichtige Geschäftsausweise im Technologiesegment könnte nun die Zinsdebatte wieder mehr Gewicht erhalten. Denn der im Rahmen der Persönlichen Ausgaben und Einkommen für Juni veröffentlichte PCE-Preisindex ist in der Kernrate exakt wie veranschlagt ausgefallen. Zwar können die Märkte mit den Daten nicht viel anfangen. Wichtig sei aber, dass diese einer Zinssenkung im September nicht im Wege stünden, heißt es.

Dazu passt auch, dass sich die US-Verbraucher mit ihren Ausgaben etwas zurückgehalten haben. Die Einkommen stiegen etwas weniger als gedacht. Beide Datenreihen sprechen gegen stark inflationäre Trends. "Die Hoffnungen auf eine Zinssenkung im September bleiben hoch, und die heutigen PCE-Inflationsdaten werden genau beobachtet. In der Zwischenzeit könnten sich Technologie-Investoren auf weitere Turbulenzen einstellen", urteilt Derren Nathan, Leiter Aktienanalyse bei Hargreaves Lansdown. Denn die Technologiewerte gelten als äußerst zinsempfindlich und könnten daher auf veränderte Zinsspekulationen reagieren.

Renditen fallen

Mit den Daten drücken steigende Rentennotierungen die Renditen, die insgesamt auf Tagessicht sinken. Die Daten lieferten kein Störfeuer für eine September-Zinssenkung, heißt es. Der Goldpreis steigt mit Zinssenkungsfantasien leicht.

Der US-Dollar reagiert auf die sinkenden Marktzinsen, der Dollarindex verliert 0,1 Prozent. Mit Zeichen eines konjunkturellen Abschwungs in Europa zeigt sich Morgan Stanley positiv gestimmt für den Dollar, wobei mögliche US-Zinssenkungen ein Risiko für den Greenback darstellten.

Die Erdölpreise zeigen sich erneut mit Abgaben. Die Nachfragesorgen wegen China dominierten den Markt. Laut ANZ ist die aktuelle ölnachfrage in China binnen Jahresfrist um 8,1 Prozent im Juni gesunken. Die sinkende Nachfrage sei nicht nur der konjunkturellen Schwäche geschuldet, auch der Hochlauf der Elektromobilität drücke den Benzin- und Dieselverbrauch.

3M auf 20-Monatshoch

Mit Blick auf die Berichtsperiode sorgt 3M für eine positive Überraschung: Der Mischkonzern hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Zudem hat der Hersteller von Post-it Notes und Scotch Tape den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Der Kurs schnellt um 10,2 Prozent auf ein 20-Monatshoch empor.

Apple steigen mit der Erholung des Technologiesektors um magere 0,2 Prozent. Dabei beginnt der iPhone-Stern in China immer mehr zu sinken, denn Apple leidet dort weiter unter der starken Konkurrenz durch heimische Marken. Der Konzern ist mit seinem iPhone im zweiten Quartal aus der Rangliste der fünf größten Smartphone-Hersteller gefallen, wie die Marktforscher Canalys und International Data Corp unabhängig voneinander berichten.

Norfolk Southern rollen um 10,4 Prozent nach vorn. Der Eisenbahnbetreiber verbuchte überzeugende Zweitquartalszahlen oberhalb der Marktprognosen. Deckers Outdoor schießen um 12 Prozent gen Norden. Der Schuhhersteller hob seinen Ausblick nach Erstquartalszahlen über Markterwartung an. Coursera haussieren gar um 51,6 Prozent, die Online-Lernplattform verbuchte in der zweiten Periode einen Erlössprung von 11 Prozent und schlug die Marktschätzungen. Die Gesellschaft profitiert von KI. DexCom brechen dagegen um 38,7 Prozent ein, der Medizintechnikhersteller hat seine Umsatzprognose gesenkt.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.385,41 +1,1% 450,34 +7,2%

S&P-500 5.445,75 +0,9% 46,53 +14,2%

Nasdaq-Comp. 17.325,59 +0,8% 143,87 +15,4%

Nasdaq-100 18.985,43 +0,8% 154,84 +12,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,38 -5,1 4,43 -4,1

5 Jahre 4,08 -5,5 4,13 7,7

7 Jahre 4,12 -5,1 4,17 15,1

10 Jahre 4,20 -4,6 4,24 31,7

30 Jahre 4,45 -3,0 4,48 48,3

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:40 Uhr Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0864 +0,2% 1,0859 1,0857 -1,6%

EUR/JPY 167,13 +0,1% 166,89 166,90 +7,4%

EUR/CHF 0,9585 +0,3% 0,9568 0,9553 +3,3%

EUR/GBP 0,8443 +0,1% 0,8442 0,8429 -2,7%

USD/JPY 153,80 -0,1% 153,68 153,70 +9,2%

GBP/USD 1,2868 +0,1% 1,2863 1,2881 +1,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2607 +0,3% 7,2517 7,2321 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 67.640,20 +2,8% 66.956,80 64.658,80 +55,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,42 78,28 -1,1% -0,86 +8,5%

Brent/ICE 81,53 82,37 -1,0% -0,84 +7,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,695 32,05 +2,0% +0,65 -0,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.380,51 2.365,80 +0,6% +14,71 +15,4%

Silber (Spot) 27,81 27,98 -0,6% -0,16 +17,0%

Platin (Spot) 937,22 937,50 -0,0% -0,28 -5,5%

Kupfer-Future 4,10 4,11 -0,1% -0,01 +4,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2024 09:53 ET (13:53 GMT)