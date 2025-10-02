Gewinne in New York: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,31 Prozent auf 24 877,47 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,535 Prozent fester bei 24 933,49 Punkten, nach 24 800,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24 944,75 Punkte, das Tagestief hingegen 24 780,11 Zähler.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,01 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.09.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23 231,11 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 22 641,89 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 02.10.2024, bei 19 802,58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 18,60 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 944,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,94 Prozent auf 170,47 USD), Marvell Technology (+ 3,28 Prozent auf 86,64 USD), ASML (+ 3,07 Prozent auf 1 034,08 USD), Intel (+ 2,92 Prozent auf 36,99 USD) und Starbucks (+ 2,92 Prozent auf 86,87 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Tesla (-4,24 Prozent auf 440,00 USD), AppLovin (-3,48 Prozent auf 679,61 USD), Synopsys (-2,61 Prozent auf 476,01 USD), Mondelez (-1,76 Prozent auf 62,06 USD) und DexCom (-1,59 Prozent auf 65,03 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 605 527 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,861 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,23 erwartet. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,09 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at