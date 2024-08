MÄRKTE USA/Wall Street nach Rally etwas leichter erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den kräftigen Kursgewinnen am Vortag dürfte die Wall Street am Freitag mit Abschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,5 Prozent nach.

Unerwartet starke Einzelhandelsdaten für Juli hatten am Donnerstag für eine Rally an den US-Börsen gesorgt. Die am Markt zuletzt aufgekommenen Sorgen vor einem Abgleiten der US-Wirtschaft in eine Rezession erhielten damit einen deutlichen Dämpfer. Derweil haben die im Wochenverlauf veröffentlichten Inflationsdaten gezeigt, dass der Preisdruck weiter nachgelassen hat.

Nach den Daten wird am Markt eine Zinssenkung der US-Notenbank im September weiter fest erwartet, jedoch nun nur mit einen kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten und nicht mehr einen großen um 50 Basispunkte.

Konjunkturseitig sind die Baubeginne und Baugenehmigungen in den USA im Juli deutlich stärker gesunken als erwartet. Kurz nach Handelsbeginn wird noch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan in erster Lesung für August veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten geben Applied Materials vorbörslich 3,2 Prozent nach. Hier dürften Gewinnmitnahmen wohl eine Rolle spielen. Das Unternehmen hat im dritten Geschäftsquartal angesichts der enormen Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) einen höheren Umsatz und Gewinn erzielt. Das Halbleiterausrüstungsunternehmen hat einen Nettogewinn von 1,71 (Vj: 1,56) Milliarden US-Dollar bzw. 2,05 (1,85) US-Dollar je Aktie vermeldet.

Die US-Regierung wird Texas Instruments (+0,6%) bis zu 4,6 Milliarden Dollar in Form von Zuschüssen und Darlehen für den Bau von drei neuen Halbleiterfabriken in Texas und Utah zur Verfügung stellen.

Dollar leichter - Ölpreise sinken

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar leichter, nachdem er am Vortag von den starken Einzelhandelsdaten Rückenwind bekommen hatte. Der Dollarindex gibt um 0,3 Prozent nach.

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 3,5 Basispunkte auf 3,88 Prozent. Am Vortag waren die Renditen deutlich gestiegen, nachdem Konjunkturdaten gezeigt hatten, dass die US-Wirtschaft nicht unmittelbar vor einer Rezession steht.

Die Ölpreise sinken nach den Vortagesaufschlägen wieder deutlich. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fallen um bis zu 2,5 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf anhaltende Nachfragesorgen vor allem mit Blick auf China.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,04 -5,7 4,09 -38,5

5 Jahre 3,74 -4,7 3,79 -26,2

7 Jahre 3,78 -4,0 3,82 -18,9

10 Jahre 3,88 -3,5 3,91 -0,4

30 Jahre 4,15 -2,3 4,17 17,6

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:10 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0988 +0,1% 1,0985 1,0987 -0,5%

EUR/JPY 162,39 -0,9% 163,65 163,63 +4,4%

EUR/CHF 0,9530 -0,5% 0,9573 0,9570 +2,7%

EUR/GBP 0,8513 -0,3% 0,8527 0,8539 -1,9%

USD/JPY 147,80 -1,0% 148,98 148,91 +4,9%

GBP/USD 1,2906 +0,4% 1,2883 1,2867 +1,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1682 -0,2% 7,1767 7,1768 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 57.676,00 +0,1% 58.297,35 59.654,20 +32,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,17 78,16 -2,5% -1,99 +6,8%

Brent/ICE 79,09 81,04 -2,4% -1,95 +5,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,215 39,65 -1,1% -0,43 +21,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.475,35 2.456,48 +0,8% +18,87 +20,0%

Silber (Spot) 28,26 28,43 -0,6% -0,17 +18,9%

Platin (Spot) 958,70 957,50 +0,1% +1,20 -3,4%

Kupfer-Future 4,12 4,15 -0,7% -0,03 +4,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

