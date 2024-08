MÄRKTE USA/Wall Street weiter von Zinshoffnung getrieben

NEW YORK (Dow Jones)--Die jüngste Rally an den US-Börsen ist am Montag noch einen Tick weitergelaufen. Die Stimmung wurde angesichts der aus dem Markt gewichenen Rezessionsangst und der Aussicht auf den baldigen Beginn des Zinssenkunszyklus als positiv beschrieben. Am Mittwoch wird die US-Notenbank das Protokoll ihrer Juli-Sitzung vorlegen. Marktakteure setzten auf klare Signale, dass die Notenbanker im September erstmals die Zinsen wieder senken würden. Am Donnerstag beginnt in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming die jährliche Notenbankerkonferenz, auf der am Freitag Fed-Chef Jerome Powell sprechen wird. Auch von ihm wurde erwartet, dass er einer Zinssenkung auf der nächsten Fed-Sitzung am 17. und 18. September den Weg bereiten werde.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,6 Prozent auf 40.897 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite zeigten sich 1,0 bzw. 1,4 Prozent fester. Dabei standen sich nach ersten Angaben 2.047 (Freitag: 1.775) Kursgewinner und 776 (1.031) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 52 (60) Titel. "Wir erwarten, dass die Fed bei ihrer Sitzung am 18. September widerwillig eine Zinssenkung um 25 Basispunkte befürworten wird. Die Chancen für 50 Basispunkte scheinen gering, es sei denn, die Beschäftigungszahlen am 6. September zeigen eine signifikante Schwäche", urteilte Rentenstratege Andrew Brenner von NatAlliance Securities. Der schwächer als gedacht ausgefallene Index der Frühindikatoren stand Zinssenkungen nicht im Wege.

Renten im Wartemodus

Am Rentenmarkt sanken die Renditen mit den Zinssenkungsspekulationen mehrheitlich, allerdings bewegte sich insgesamt nicht viel: Händler sprachen von Zurückhaltung vor Fed-Protokoll und Powell-Rede in dieser Woche. Zinssenkungsspekulationen drückten den Dollar; der Dollarindex sank um 0,6 Prozent.

Der Goldpreis kam nach einem erneuten Allzeithoch anschließend mit Gewinnmitnahmen etwas zurück. Für den aktuellen Aufwärtstrend waren zum Teil Notenbanken verantwortlich, die ihre Positionen immer wieder aufgestockt hatten. Aber auch Privatanleger in China scheinen Gold für sich als Vermögenswert entdeckt zu haben, nachdem Immobilien zur Alterssicherung dort massiv an Beliebtheit verloren haben. Seit Jahresbeginn soll sich dort der Bestand an Produkten, die mit physischem Gold hinterlegt sind, verdoppelt haben. Zudem dürfte die Erwartung an einen im September startenden Zinssenkungszyklus der US-Notenbank das Interesse an dem Edelmetall stärken.

Die Ölpreise gerieten massiv unter Druck. Händler verwiesen auf die chinesische Konjunkturschwäche, die Nachfragesorgen schürte. Zudem reduzierte sich die Sorge eines knapperen Angebots infolge des Nahostkonflikts. Denn es mehrten sich Hinweise auf Fortschritte bei den Waffenstillstandsverhandlungen im Gaza-Krieg.

Enttäuschender Ausblick belastet Estee Lauder

Geschäftszahlen kamen von Estee Lauder. Der Kurs fiel um 2,2 Prozent, nachdem der Kosmetikkonzern enttäuschende Jahresprognosen gegeben und dies mit dem schwachen China-Geschäft begründet hatte. Nach Börsenschluss wird noch der Cybersicherheitsspezialist Palo Alto Quartalszahlen (+2%) vorlegen.

Advanced Micro Devices (AMD) verbesserten sich um 4,5 Prozent. Das Unternehmen kauft für knapp 5 Milliarden Dollar den KI-Ausrüstungshersteller ZT Systems. Nach der Abstufung auf "Equalweight" durch Morgan Stanley sank der Kurs von HP um 3,6 Prozent.

General Motors (GM) dünnt ihre Software- und Dienstleistungssparte offenbar personell aus. Der US-Autobauer streiche über 1.000 Stellen in dem Bereich, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Der Kurs legte um 1,0 Prozent zu.

FuboTV stiegen um 17,6 Prozent, nachdem ein Bundesrichter den Start eines konkurrierenden Sport-Streaming-Dienstes vorübergehend blockiert hatte. Sweetgreen fielen um 6,8 Prozent - Piper Sandler hatte die Aktie abgestuft.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.896,53 +0,6% 236,77 +8,5%

S&P-500 5.608,25 +1,0% 54,00 +17,6%

Nasdaq-Comp. 17.876,77 +1,4% 245,05 +19,1%

Nasdaq-100 19.766,49 +1,3% 257,96 +17,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,07 +2,1 4,05 -34,8

5 Jahre 3,76 +0,3 3,76 -23,9

7 Jahre 3,79 -0,1 3,80 -17,6

10 Jahre 3,88 -0,6 3,88 -0,5

30 Jahre 4,13 -1,3 4,14 15,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:38 Fr, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,1083 +0,5% 1,1042 1,0991 +0,4%

EUR/JPY 162,53 -0,2% 160,53 162,85 +4,4%

EUR/CHF 0,9560 +0,0% 0,9530 0,9549 +3,0%

EUR/GBP 0,8531 +0,1% 0,8521 0,8523 -1,7%

USD/JPY 146,65 -0,7% 145,35 148,16 +4,1%

GBP/USD 1,2990 +0,4% 1,2960 1,2896 +2,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1313 -0,4% 7,1351 7,1715 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 59.020,10 -0,7% 58.567,05 58.033,85 +35,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,42 76,65 -2,9% -2,23 +4,3%

Brent/ICE 77,75 79,68 -2,4% -1,93 +3,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,525 39,43 +0,2% +0,09 +21,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.505,33 2.507,63 -0,1% -2,30 +21,5%

Silber (Spot) 29,40 29,04 +1,3% +0,37 +23,7%

Platin (Spot) 960,42 958,40 +0,2% +2,02 -3,2%

Kupfer-Future 4,19 4,14 +1,2% +0,05 +6,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

