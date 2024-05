MÄRKTE USA/Zuversicht vor Preisdaten - Gamestop haussieren

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten auf einen gut behaupteten Start in die neue Woche an der Wall Street hin. Am Montag hatten die US-Aktienmärkte wegen des "Memorial Day" geschlossen. Für etwas Zuversicht sorgt, dass seitens der EZB eine erste Zinssenkung unmittelbar bevorsteht, zumindest wird sie für Juni fest eingepreist, nachdem diverse EZB-Mitglieder dies zuletzt immer klarer kommuniziert haben.

Das stützt Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung in den USA im September. Die Blicke sind diesbezüglich auf den Freitag gerichtet, wenn der Deflator der persönlichen Ausgaben berichtet wird. Er gilt als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismaß. Laut den Analysten von Swissquote überwiegt im Vorfeld die Spekulation, dass der Preisdruck nachgelassen hat. Entsprechend gibt der Dollar aktuell leicht nach und am US-Anlehemarkt sinken die Renditen leicht.

Dass laut US-Notenbanker Neel Kashkari vor einer Zinssenkung "viele Monate" guter Inflationsdaten nötig sind, belastet zunächst kaum. Kashkari wird im späteren Tagesverlauf noch eine Rede halten. Kurz nach Handelsbeginn wird der Index des Verbrauchervertrauens bekanntgegeben. Er wird einen Tick niedriger als zuletzt erwartet und dürfte wohl nur dann für Impulse sorgen, sollte er deutlich stärker von der Erwartung abweichen.

T-Mobile US kauft für 4,4 Milliarden Dollar zu

Unternehmensseitig sorgt T-Mobile US für Gesprächsstoff. Die US-Tochter der Deutschen Telekom hat sich einen Großteil des Geschäfts von U.S. Cellular gesichert. Für 4,4 Milliarden Dollar erhält sie Mobilfunkkunden, Filialen und bestimmte Frequenzen und übernimmt auch bis zu 2 Milliarden Dollar an Schulden. T-Mobile US will mit der Übernahme ihre Mobilfunkabdeckung in ländlichen Gegenden verbessern. Das Wall Street Journal hatte bereits vor einigen Wochen berichtet, dass Verizon und T-Mobile US an Teilen von U.S. Cellular interessiert sind. T-Mobile US geben vorbörslich ganz leicht nach, Verizon steigen ganz leicht und U.S. Cellular ziehen um gut 12 Prozent an.

Im Ölsektor stehen die Ölriesen Hess und Chevron im Fokus. Die Hess-Aktionäre stimmen über den 53 Milliarden Dollar schweren Verkauf von Hess an Chevron ab - ein Geschäft, das durch eine von Exxon Mobil eingereichte Schiedsklage erschwert wird. Hess liegen auf Nasdaq.com 0,9 Prozent im Plus, Chevron 0,3 Prozent und Exxon um 0,4 Prozent.

Nvidia steigen um 3 Prozent. Für Auftrieb sorgt die Ankündigung von Elon Musk , dass sein xAI-Start-up in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 6 Milliarden Dollar erhalten hat, wovon ein großer Teil in Hardware von Nvidia fließen dürfte. Apple legen um 1,7 Prozent zu, nachdem Bloomberg berichtet hat, dass die iPhone-Auslieferungen in China im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent gestiegen sein sollen.

Meme-Aktien gesucht

Gamestop machen einen Satz um 22 Prozent. Der Videospielehändler hatte am späten Freitag mitgeteilt, dass er durch die Platzierung von bis zu 45 Millionen Aktien fast 1 Milliarde Dollar eingenommen hat. Der Kapitalerhöhung vorangegangen war eine wochenlange Kursrally bei dem auch als "Meme-Aktie" bekannten Papier, das über Beiträge in sozialen Medien seit Anfang 2021 immer wieder stark bewegt wird. AMC Entertainment - ebenfalls eine Meme-Aktie - werden fast 5 Prozent höher gesehen.

Calliditas Therapeutics schießen um 70 Prozent nach oben. Treiber ist ein Übernahmeangebot der japanischen Asahi Kasei.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,92 -2,8 4,95 50,0

5 Jahre 4,51 -2,3 4,53 50,5

7 Jahre 4,47 -1,8 4,49 50,3

10 Jahre 4,46 -0,9 4,47 57,7

30 Jahre 4,57 +0,1 4,57 60,3

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:55 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0882 +0,2% 1,0876 1,0859 -1,5%

EUR/JPY 170,50 +0,1% 170,56 170,28 +9,6%

EUR/CHF 0,9905 -0,2% 0,9921 0,9923 +6,8%

EUR/GBP 0,8506 +0,0% 0,8512 0,8500 -1,9%

USD/JPY 156,68 -0,1% 156,84 156,82 +11,2%

GBP/USD 1,2792 +0,2% 1,2777 1,2776 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2622 +0,0% 7,2589 7,2599 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 68.202,23 -2,2% 67.902,11 69.792,77 +56,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,11 77,72 +1,8% +1,39 +9,1%

Brent/ICE 83,25 83,10 +0,2% +0,15 +8,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,72 35,00 -3,7% -1,28 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.350,50 2.351,00 -0,0% -0,50 +14,0%

Silber (Spot) 31,61 31,73 -0,3% -0,11 +33,0%

Platin (Spot) 1.048,65 1.057,58 -0,8% -8,93 +5,7%

Kupfer-Future 4,82 4,82 +1,5% +0,07 +23,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2024 08:24 ET (12:24 GMT)